Au moins 69 personnes sont mortes dans le puissant séisme qui a frappé lundi l'ouest de la Colombie, notamment dans la «région du café» et à Cali, troisième ville du pays, selon un nouveau bilan.

Un puissant séisme a eu lieu lundi dans l'ouest de la Colombie. Le bilan provisoire s'élève à 69 morts.

Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,4 selon les services géologiques des Etats-Unis et de Colombie, s'est produit en tout début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur.

Son épicentre est situé près de San José del Palmar, dans le département du Choco (ouest), sur le littoral de l'océan Pacifique, une région pauvre où il n'y a pour l'instant pas de bilan officiel sur l'impact de la catastrophe.

D'après les bilans provisoires de gouverneurs et maires collectés par l'AFP, 40 décès ont été enregistrés dans le département de Risaralda, dont Pereira est la capitale.

Il y a également «beaucoup de personnes blessées» et d'autres encore «coincées sous les décombres», «la situation est critique», a déclaré le maire, Mauricio Salazar, dans une interview à Radio Caracol.

A Manizales, autre ville appartenant à la touristique «région du café», deux décès ont été signalés. L'une des tours de la cathédrale s'est décrochée.

«Il y a énormément de bâtiments avec des dommages structurels ou sur leurs façades, en ce moment la circulation est paralysée, les gens ne veulent pas rentrer chez eux par crainte d'une réplique», a expliqué à l'AFP Jaime Zuluaga, administrateur de 50 ans.

Dans le Valle del Cauca, dont la capitale est Cali, 27 morts ont été recensés. Un photographe de l'AFP a constaté de nombreuses destructions et observé une femme âgée être évacuée sur un brancard par les secours après avoir été extraite des décombres.

Six aéroports de l'ouest du pays ont suspendu leurs opérations le temps d'évaluer l'ampleur des dommages subis par les infrastructures.

Le président colombien Abelardo de la Espriella, investi vendredi dernier à Cali, a indiqué su X se rendre à Bogota pour se «consacrer à la gestion de l'urgence que traverse notre pays». «Vous n'êtes pas seuls», a-t-il déclaré à l'intention des Colombiens.

Dégâts graves

À Cali, les autorités ont indiqué que 20 édifices s'étaient effondrés, avec des personnes piégées à l'intérieur.

Dans le Choco, la gouverneure Nubia Carolina Cordoba a évoqué «des blessés» et «des dégâts graves dans les bâtiments» de Quidbo, le chef-lieu.

A Bogota, où les secousses ont été ressenties avec force, des habitants, parfois encore en pyjama, ont brièvement évacué leurs immeubles avant de regagner leur domicile.

Le maire de la capitale, Carlos Galan, a assuré que seules des fissures superficielles avaient été signalées sur certains bâtiments.

Solidarité internationale

Le séisme a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela voisins. «Les lampes bougeaient dans tous les sens», a raconté Ana Hernandez, femme au foyer de 66 ans dans le ville vénézuélienne de Maracaibo.

Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6000 morts au Venezuela et causé des destructions massives.

Les deux pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.

Israël a proposé son aide, sur fond de reprise des relations diplomatiques après l'arrivée au pouvoir d'un président colombien représentant de la droite dure.

L'administration Trump, autre soutien de M. de la Espriella, s'est dite «prête à soutenir le peuple colombien», à travers un message sur X du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également offert «tout le soutien nécessaire» à la Colombie.