De nouveaux éléments émergent après la violente agression d’un agent de sécurité de la Deutsche Bahn, tombé d’un train régional en circulation et grièvement blessé. Le principal suspect, déjà condamné pour des faits de violence, n’a toutefois pas été placé en détention provisoire.

Les faits se sont produits vendredi soir lors d’un contrôle de billets.

Ejecté à 120km/h Comment un agent de la Deutsche Bahn a-t-il été éjecté d'un train en marche ?

L’enquête se poursuit après l’agression d’un collaborateur de la Deutsche Bahn (DB), qui a été éjecté d’un train régional en marche et grièvement blessé. À ce stade, la police allemande indique qu’aucun nouvel élément déterminant n’a été mis au jour.

Les faits se sont produits vendredi soir lors d’un contrôle de billets. Selon le parquet, l’agent de sécurité de 26 ans et un collègue avaient été appelés pour intervenir lorsqu’un homme de 36 ans les aurait violemment pris à partie.

Au cours de l’altercation, le suspect aurait porté plusieurs coups avant que l’agent ne soit projeté hors du train, qui circulait à environ 120 km/h en direction de Karlsruhe. La victime a subi des blessures mettant sa vie en danger. Son état est désormais stable, mais reste critique.

Une porte qui s’est ouverte en pleine altercation

Les circonstances exactes de la chute demeurent floues. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre pourquoi la porte du train s’est ouverte pendant la bagarre.

Un expert technique a été chargé d’examiner la rame afin de déterminer si un dysfonctionnement est survenu. Selon les premières constatations, la porte aurait pu être endommagée au cours de l’altercation, sans que cela ne soit immédiatement remarqué.

Le suspect remis en liberté

L’homme de 36 ans, déjà condamné par le passé pour des faits de violence et qui se trouvait sous le régime d’une peine avec sursis, a été interpellé après les faits. Les autorités soupçonnent également qu’il était sous l’emprise de l’alcool au moment de l’agression.

Le parquet avait demandé son placement en détention provisoire pour des faits de violences volontaires. Le tribunal d’instance de Karlsruhe a toutefois rejeté cette requête et ordonné sa remise en liberté.

À ce stade, la justice allemande n’a pas motivé publiquement sa décision.

La Deutsche Bahn coopère avec les enquêteurs

« Nous soutenons pleinement les investigations en cours », a indiqué une porte-parole de la Deutsche Bahn.

Le train impliqué a été placé sous scellés afin de permettre les expertises techniques. Selon l’entreprise ferroviaire, le trafic sur cette ligne a depuis repris normalement.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.