Ben & Jerry’s a lancé une nouvelle glace: « Milk and Honey ». Ce produit est présenté comme un geste de solidarité envers les régions frontalières israéliennes et suscite de vifs débats. Qu’est-ce qui se cache derrière tout ça ?

La glace controversée « Israël », au goût de lait et de miel.

Un parfum de polémique Comment un pot de glace devient un sujet politique brûlant

Ben & Jerry’s a lancé un nouveau parfum de glace en provenance d’Israël qui fait parler de lui. Tout ça à cause d’un différend avec la maison mère Unilever sur la position à adopter vis-à-vis d’Israël.

Sur Internet, les réactions sont très variées.

La nouvelle saveur

Ben & Jerry’s a lancé la semaine dernière la nouvelle saveur de glace «Milk and Honey» («Lait et miel»). Elle a été développée par une franchise israélienne.

L’entreprise, qui s’était séparée de sa maison mère américaine après un différend en 2021, présente ce nouveau pot comme sa «saveur la plus israélienne de tous les temps».

Sur son site web, elle décrit également ce produit comme un « symbole d’espoir, de reconstruction et d’action positive » à la suite de l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre.

Le nom fait référence à la description biblique d’Israël comme « une terre où coulent le lait et le miel ». Pour aller avec, la glace contient des morceaux de chocolat en forme d’étoiles de David.

Selon l’entreprise, le lait et la crème proviennent de la laiterie du kibboutz Alumim, près de la frontière avec la bande de Gaza, cette localité qui a été attaquée le 7 octobre 2023 par l’organisation terroriste Hamas. L’emballage représente également une œuvre de l’artiste israélienne Rivi Doron-Gerloy.

🇮🇱 Ben & Jerry’s Israel has launched a new “Milk and Honey” flavour made with dairy from kibbutzim attacked on October 7, honey from nearby hives and chocolate fudge Stars of David.



The launch follows the original company’s 2021 decision to halt sales in Israel and Unilever’s… pic.twitter.com/EPTYXzvlA0 — Europa.com (@europa) June 23, 2026

Ce produit est présenté comme un signe de solidarité avec les régions frontalières israéliennes et contraste ainsi nettement avec la position jusqu’ici critique envers Israël adoptée par la marque.

La polémique

Pour mieux comprendre ça, il faut connaître l’histoire de l’entreprise : Ben & Jerry’s n’est pas seulement connue pour ses glaces, mais aussi pour son engagement politique. Depuis des années, la marque milite notamment pour l’égalité, les droits de l’homme et la protection du climat.

Les deux fondateurs juifs de Ben & Jerry's – Ben Cohen et Jerry Greenfield – ont également critiqué les attaques d'Israël contre la Palestine. Ça a créé des tensions avec la maison mère Unilever.

Les fondateurs de Ben & Jerry’s, Ben Cohen (à gauche) et Jerry Greenfield (à droite). Imago

Pour replacer les choses dans leur contexte : Cohen et Greenfield ont vendu « Ben & Jerry's » à Unilever en 2000. Les deux fondateurs sont restés au sein de la marque, mais ne s'occupaient plus de la gestion quotidienne. Ils sont restés à bord en tant que « figures de proue » et gardiens des valeurs de la marque. Lors du rachat en 2000, le groupe anglo-néerlandais avait promis à la marque américaine de glaces qu’elle pourrait continuer à s’engager socialement.

Ambiance glaciale

Mais c’est justement pour cette raison qu’un conflit juridique a éclaté entre les deux parties en 2021 : à l’époque, la marque de glaces ne voulait plus vendre ses produits aux colons juifs de la Cisjordanie occupée par Israël. Ben & Jerry’s voulait ainsi prendre position contre l’occupation. En Israël non occupé, les glaces restaient disponibles.

Unilever a réagi en vendant son activité Ben & Jerry’s en Israël à son licencié local, « Blue & White Ice-Cream Ltd. ». Ça a permis de poursuivre la commercialisation en Cisjordanie et en Israël. Ben & Jerry’s a alors porté plainte.

La marque de glaces y voyait une violation de l’autonomie de la marque garantie dans le contrat de rachat. Mais elle n’a pas réussi à faire valoir ses arguments devant les tribunaux ; la vente est donc restée valide et le litige a été réglé à l’amiable en 2022.

En 2024, la situation entre Unilever et Ben & Jerry’s s’est à nouveau envenimée, ce qui a donné lieu à un nouveau litige. Dans cette plainte, le conseil d’administration de Ben & Jerry’s reproche à Unilever d’avoir enfreint les conditions de l’accord à l’amiable de 2022.

Ben & Jerry’s aurait « tenté à quatre reprises de s’engager publiquement en faveur de la paix et des droits de l’homme », peut-on lire dans la plainte. « Unilever a étouffé chacune de ces tentatives ».

Le groupe conteste ces accusations jusqu’à aujourd’hui ; aucune procédure ni aucun jugement n’ont encore eu lieu.

En septembre 2025, ça a fini par exploser : le cofondateur Jerry Greenfield a quitté Ben & Jerry’s après 47 ans. Il a publié une déclaration à ce sujet sur les réseaux sociaux. La raison serait le conflit actuel avec Unilever.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

Ben Cohen est toujours dans l’entreprise. Mais après le départ de Jerry Greenfield de Ben & Jerry’s, les deux ont lancé la campagne « Free Ben & Jerry’s ». Ils y demandent que la marque soit dissociée du groupe.

L’objectif est de transformer Ben & Jerry’s en une entreprise indépendante, détenue par des actionnaires engagés socialement, capable de poursuivre sans compromis sa mission d’origine.

Unilever, quant à lui, prévoit de scinder l’ensemble de sa division glaces – y compris Ben & Jerry’s – pour en faire une entreprise distincte et l’introduire en bourse. Unilever détient par exemple aussi Magnum. Le groupe insiste toutefois clairement sur le fait qu’il ne souhaite pas vendre Ben & Jerry’s.

La campagne « Free Ben & Jerry’s » se poursuit encore aujourd’hui. De son côté, Unilever maintient sa position de ne pas vendre la marque.

Ce qu’en dit Ben & Jerry’s

Sur son site web américain, l’entreprise précise à propos de la glace vendue en Israël : « Ben & Jerry’s ne détient aucune participation dans Blue & White Ice-Cream Ltd. ni aucun intérêt économique dans cette société. »

Dans une déclaration à «Newsweek», un porte-parole de Ben & Jerry’s USA a précisé : « Ben & Jerry’s ne possède ni n’exploite l’activité en Israël. Les droits de marque en hébreu et en arabe appartiennent à Blue & White Ice-Cream Ltd., qui gère l’activité sur place. Les décisions concernant les produits sur ce marché – y compris les parfums développés localement – sont prises exclusivement par le propriétaire et l’exploitant local. »

Les deux fondateurs ne se sont pas encore exprimés sur cette nouvelle saveur. Sur Internet, en revanche, les réactions ne manquent pas.

Les réactions

La nouvelle concernant cette nouvelle saveur s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Même le compte X officiel d’Israël a abordé le sujet, mais a supprimé le message peu de temps après. On ne sait pas trop pourquoi.

Un utilisateur commente sur X : « Une imitation aussi effrontée de Ben & Jerry’s (juste parce que t’es énervé qu’ils te boycottent), c’est tout simplement triste. »

L’influenceur et militant juif Matt Bernstein a lui aussi publié une vidéo sur la nouvelle saveur « Milk and Honey » et explique comment ça s’est passé. Pour finir, il ajoute : « Israël a volé Ben & Jerry’s de la même manière qu’il vole des terres. » Il fait ainsi référence à l’appropriation par Israël de terres palestiniennes, en violation du droit international.

Les commentaires s’accumulent sous la publication. Un utilisateur écrit : « Ils ne pourraient pas créer une entreprise qui s’appellerait Jerry and Ben’s ? » Une autre personne estime : « Ça me rend tellement triste. » D’autres encore critiquent : « Ils veulent toujours ce qui ne leur appartient pas. »

Mais il y a aussi eu des réactions positives. Marc Zell, avocat américano-israélien et président de Republicans Overseas – l’organisation politique et la représentation officielle du Parti républicain américain pour les Américains vivant à l’étranger – a félicité l’équipe pour ce lancement.

L’influenceur culinaire Harry Rubenstein a publié une vidéo sur Instagram présentant la nouvelle saveur de glace, qu’il qualifie de « prise de position ».

Les réactions montrent bien que cette nouvelle saveur n’est pas un simple produit ou un dessert à déguster, mais plutôt le symbole d’un conflit qui perdure.