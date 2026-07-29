La mère de cinq bébés découverts morts dans un appartement d'Orange, en France, a été placée en garde à vue mercredi, a indiqué le parquet de Carpentras. Les ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né avaient été retrouvés le logement que la femme occupait avec son compagnon.

Le compagnon de la femme avait entrepris «des recherches» à leur domicile et découvert «ce qui s'apparentait à des restes humains».

«Le parquet de Carpentras s'est dessaisi au profit de celui d'Avignon», a ajouté le parquet, revenant sur une information du journal Le Parisien. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.

Selon le quotidien La Provence, la mère âgée de 32 ans a été interpellée mercredi à sa sortie d'hôpital et placée en garde à vue à Avignon. Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche à domicile d'un bébé en bonne santé.

Son compagnon est à l'origine de la découverte des corps. «Troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive, de la grossesse de sa compagne», il avait entrepris «des recherches» à leur domicile et découvert «ce qui s'apparentait à des restes humains», avait indiqué mardi le parquet de Carpentras.

Le couple, qui a deux autres enfants, vit au deuxième étage d'un immeuble ancien du centre d'Orange. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance pour les deux aînés de la famille «afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation» et a ordonné le placement provisoire du garçon né dimanche en vue de la saisine d'un juge des enfants.