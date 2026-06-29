Un Australien de 45 ans, Simon Peter Carman, a été inculpé de meurtre avec préméditation après la découverte du corps d'une Thaïlandaise de 17 ans dans une valise, a annoncé lundi la police locale.

Un quadragénaire avait été interpellé vendredi soir à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, alors qu'il s'apprêtait à embarquer vers l'Australie. (Photo prétexte)

Thaïlande Corps retrouvé dans une valise – un Australien inculpé pour meurtre

Ce quadragénaire avait été interpellé vendredi soir à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, alors qu'il s'apprêtait à embarquer vers l'Australie. Une amie de la victime avait auparavant signalé sa disparition.

Le suspect est également poursuivi pour «détournement de mineure» et dissimulation de cadavre, a précisé à l'AFP le lieutenant-colonel de police Kosala Ngampong.

Détenu à Pattaya et niant les faits en bloc, l'homme encourt la réclusion à perpétuité ou la peine de mort.

Selon la police, des images de vidéosurveillance montrent le suspect entrer jeudi aux premières heures dans une résidence de la ville avec l'adolescente, puis ressortir le soir même avec une grande valise noire.

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Il l'aurait transportée à moto jusqu'à un terrain herbeux proche d'une voie ferrée, où le corps a été retrouvé tôt samedi. Le corps présentait des traces de violences.

La jeune fille avait quitté son domicile de la province de Kalasin (nord-est) le 16 juin.

Sa famille s'est rendue lundi à Bangkok pour récupérer la dépouille de l'adolescente. «Je n'aurais jamais imaginé qu'elle partirait aussi vite», a témoigné par téléphone à l'AFP sa belle-mère, Orradee Bussarakham, se disant «dévastée».

Ce drame ravive les craintes pour la sécurité à Pattaya, une station balnéaire connue pour y abriter du tourisme sexuel.

La Thaïlande a d'ailleurs récemment réduit la durée des séjours sans visa face à la criminalité impliquant certains étrangers.

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