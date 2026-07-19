Deux feux déclenchés il y a une semaine par des impacts de foudre à Albertacce et Corte, en Haute-Corse, ont brûlé 400 hectares de végétation. Ils continuent de progresser dimanche, dans des zones montagneuses difficiles d'accès, selon les autorités.

L'incendie qui a ravagé 100 hectares de forêt est encore actif sur la tête de feu.

Samedi, un sapeur forestier de la Collectivité de Corse a été blessé à la tête sans que son pronostic vital ne soit engagé alors qu'il était engagé dans les opérations de lutte contre l'incendie à Corte, selon la préfecture de Haute-Corse. Il a été héliporté vers le centre hospitalier de Bastia.

A Corte, l'incendie qui a ravagé 100 hectares de forêt est encore actif sur la tête de feu, avec aussi des points chauds subsistant à l'arrière du sinistre dans «des conditions défavorables», a précisé la préfecture dans son dernier communiqué.

Sentiers fermés

Le feu d'Albertacce, qui a entraîné la fermeture d'une portion du GR20, a parcouru environ 300 hectares et «a légèrement évolué sur sa partie avant gauche», a détaillé le préfecture. La situation était contenue dimanche.

Plusieurs dizaines de randonneurs ont déjà été évacués dans la semaine. Dimanche, la préfecture a décidé la fermeture d'autres sentiers, notamment une portion du «Mare e Mare» nord, qui traverse la Corse d'est en ouest.

Au total dimanche soir, selon un communiqué de la préfecture, 212 personnels étaient mobilisés au sol, renforcés par des moyens aériens: deux avions Pélican, un hélicoptère Puma bombardier d'eau. Un avion d'investigation est également présent sur les feux.

En raison du risque de feu de forêt «très sévère» en Balagne (nord-ouest), les services de l'Etat ont aussi fermé les massifs forestiers du Fango, de Bonifato et de la partie ouest du territoire de l'Agriate jusqu'à minuit.

D'autres incendies se sont déclarés dans le sud-est de la France dimanche, dans le Var, où l'ensemble des massifs étaient fermés, du fait du risque extrême de feux de forêt.