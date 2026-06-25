Des coupures d'électricité vont être instaurées dans toute la Crimée annexée par la Russie en raison des récentes frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques, a annoncé jeudi le responsable local nommé par Moscou, Sergueï Aksionov.

La plus grande ville de Crimée, Sébastopol, où vivent environ 550'000 personnes, a été privée d'électricité mercredi, par une température avoisinant les 30°C (archives).

«Les infrastructures énergétiques ont été endommagées par des attaques ennemies et, pour cette raison, des coupures temporaires de l'alimentation électrique vont avoir lieu dans toute la Crimée», a affirmé M. Aksionov sur Telegram, assurant que ces coupures seraient «ciblées» en fonction des besoins.

Cherchant à rassurer la population de cette péninsule située dans le sud de l'Ukraine et annexée par Moscou en 2014, le responsable russe a affirmé que la «sécuritaire alimentaire» était pleinement assurée et les «médicaments nécessaires» disponibles.

La plus grande ville de Crimée, Sébastopol, où vivent environ 550'000 personnes, a été privée d'électricité mercredi, par une température avoisinant les 30°C, après des attaques de drones ukrainiens.

L'hiver dernier, l'armée russe avait pilonné quant à elle le système énergétique ukrainien, plongeant dans le noir et le froid des centaines de milliers de foyers par des températures glaciales.

Dimanche, les autorités installées par Moscou ont annoncé la suspension des ventes de carburant dans les stations-service de Crimée.

Kiev tente d'isoler la péninsule bordée par la mer Noire en frappant les routes d'approvisionnement et infrastructures russes. La Crimée est utilisée par la Russie pour soutenir ses opérations militaires face aux forces ukrainiennes.