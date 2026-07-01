Donald Trump a enregistré environ 1,2 milliard de dollars de revenus provenant de ses activités dans les cryptomonnaies en 2025, selon un calcul effectué par l'AFP sur la base de documents rendus publics mardi par le Bureau d'éthique gouvernementale (OGE).

Donald Trump a notamment reçu près de 550 millions de dollars de ses liens avec la start-up World Liberty Financial (WLF, archives).

Une loi de 1978 oblige le président et le vice-président des Etats-Unis à déclarer leurs revenus ainsi que leurs actifs. Selon le document de plus de 900 pages, le chef de l'Etat a notamment reçu près de 550 millions de dollars de ses liens avec la start-up World Liberty Financial (WLF).

Le clan Trump a apporté son soutien et son nom à cette plateforme de cryptomonnaies, lancée en septembre 2024. World Liberty Financial a émis sa propre cryptomonnaie, le WLFI, dont la vente initiale a rapporté 550 millions de dollars.

Donald Trump et ses trois fils ont également récupéré, via une société intermédiaire, DT Marks Defi, 22,5 milliards de WLFI supplémentaires, qui valent actuellement 1,3 milliard de dollars environ.

En avril 2025, WLF a également commercialisé son stablecoin, une devise numérique dont la valeur est adossée sur une monnaie traditionnelle, en l'occurrence le dollar.

Triplement de son patrimoine

La déclaration de revenus de Donald Trump fait également état, outre WLF, de royalties perçues en vertu d'un accord de licence lié à la cryptomonnaie qui porte son nom, le $TRUMP, commercialisé quelques heures seulement avant son investiture, en janvier 2025. Ce complément a atteint 635 millions de dollars, selon le document mis en ligne mardi par l'OGE.

Les activités de Donald Trump dans le secteur des cryptomonnaies sont la principale raison du quasi-triplement de son patrimoine personnel, passé de 2,3 à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026 selon le site du magazine Forbes.

L'ancien promoteur immobilier est régulièrement accusé de conflits d'intérêt, notamment pour avoir investi dans l'industrie des monnaies électroniques. Depuis son investiture, il a pris plusieurs mesures pour déréguler le secteur, faisant bondir le prix des actifs.

Outre les revenus tirés de WLF et de sa cryptomonnaie, Donald Trump a aussi gagné plusieurs millions de dollars grâce aux actions de plusieurs sociétés cotées actives dans les cryptomonnaies, comme la plateforme d'échanges Coinbase.

Les actifs de Donald Trump sont logés dans un trust administré par son fils, Donald Jr. Mais ses statuts prévoient que l'entité peut être dissoute à tout moment, ce qui signifie que le milliardaire pourrait en reprendre le contrôle dès la fin de son second mandat.