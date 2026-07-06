Cuba connaît une nouvelle panne électrique générale lundi, la troisième en moins de six mois et la huitième depuis fin 2024, a annoncé la compagnie nationale d'électricité.

Le réseau électrique de Cuba subit régulièrement des coupures générales ou partielles en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de carburant (archives).

«Il s'est produit une déconnexion totale du système électro-énergétique national», a fait savoir la Union electrica (UNE) sur les réseaux sociaux, précisant rechercher les «causes» de cette nouvelle coupure qui touche l'ensemble de l'île de 9,6 millions d'habitants.

Les coupures quotidiennes se sont intensifiées depuis l'imposition en janvier par Washington d'un blocus pétrolier qui empêche les livraisons de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes complètant la génération électrique des centrales thermiques.

Coupures incessantes

Les délestages sont incessants et atteignent désormais plus de 30 heures d'affilée à La Havane, plusieurs jours en province.

Depuis janvier, Washington n'a autorisé l'arrivée sur l'île que d'un pétrolier russe transportant 100'000 tonnes de pétrole.

La production d'électricité du pays repose principalement sur sept centrales thermiques vieillissantes, dont certaines sont exploitées depuis plus de 40 ans et subissent des pannes fréquentes ou doivent être arrêtées pour maintenance, ainsi que sur un réseau de groupes électrogènes de secours alimentés par du diesel importé.

Pour réduire sa dépendance au pétrole et surmonter la crise énergétique, le gouvernement cubain a misé sur l'énergie solaire, avec l'aide notamment de la Chine.

Entre 2025 et début de 2026, 56 parcs solaires photovoltaïques ont été installés dans le pays, apportant plus de 1000 MW, soit 10% de sa production totale d'électricité – contre 3% fin 2024 -. Les autorités espèrent atteindre 15% d'ici la fin de 2026.