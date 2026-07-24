Cyril Hanouna, qui a rejoint le groupe M6 l'an passé, apparaîtra la saison prochaine sur la principale chaîne de ce dernier, M6, en plus de ses émissions sur W9, a indiqué vendredi l'entreprise à l'AFP, confirmant une information du journal Le Parisien.

Cyril Hanouna, 51 ans, avait rejoint le groupe M6 à la rentrée de septembre 2025, pour des émissions sur W9 et Fun Radio (archives).

En plus de W9 Cyril Hanouna débarquera sur M6 à la rentrée

«Après les succès de ses primes sur W9, Cyril Hanouna arrive sur M6 à la rentrée pour des soirées de divertissement et de nombreuses surprises», a indiqué le directeur des programmes du groupe M6, Guillaume Charles, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cyril Hanouna, 51 ans, a rejoint le groupe M6 à la rentrée de septembre 2025, pour des émissions sur W9 et Fun Radio. Sur W9, il anime des premières parties de soirée, comme «Le prime des vérités» et «La grande régalade», et, surtout, la quotidienne «Tout beau, tout n9uf» (TBT9), diffusée à 18h45.

Cette émission de divertissement, où l'animateur est entouré d'une bande de chroniqueurs, a réuni près de 1,3 million de téléspectateurs en moyenne sur sa première saison (6,8% de part d'audience).

«TBT9» reprend la formule de «Touche pas à mon poste», la précédente émission de Cyril Hanouna, sur la chaîne C8 (groupe Canal+).

Fin 2024, l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, avait décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'émettre de C8 en raison des multiples dérapages de «TPMP», son programme-phare. Cette chaîne a finalement cessé d'émettre fin février 2025.

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