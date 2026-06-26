Un témoin a fait état vendredi de débris d'un petit avion et d'un feu au pied du plus haut gratte-ciel de Pékin. Des journalistes de l'AFP constate une brèche visible dans les étages supérieurs de l'immeuble.

#Chine 🇨🇳Un petit avion de tourisme Sunward SA60L piloté par une seule personne s’est écrasé ce jour sur les étages supérieurs de la tour CITIC (China Zun), le plus haut gratte-ciel de Pékin. L’appareil avait décollé de Shifosi. Enquête en cours. RT BNODesk pic.twitter.com/4lSF7KdVF3

«Vraiment très étrange» Chine : un petit avion aurait percuté le plus haut gratte-ciel de Pékin

Une vidéo, tournée par ce témoin depuis un bâtiment voisin, montre des camions de pompiers arrosant des flammes au bas de la tour Citic. Haute de 528 mètres, elle est située dans le quartier d'affaires, dans l'est de la capitale chinoise.

Les images montrent également ce qui semble être un morceau d'un petit avion de tourisme au pied du gratte-ciel. L'immeuble se trouve à proximité immédiate du bâtiment de la télévision publique chinoise.

Des journalistes de l'AFP ont constaté une brèche dans les fenêtres d'un des étages supérieurs de la tour Citic, ainsi que la présence sur place de nombreux policiers et ambulances.

Contactée, la police n'a pas souhaité faire de commentaire sur l'incident. «Je ne sais pas pourquoi cet avion est venu voler ici. C'est vraiment très étrange», a déclaré à l'AFP ce témoin, qui a demandé à garder l'anonymat.

«J'ai vu des débris en sortant. Ça ressemblait à une partie d'un avion», a indiqué à l'AFP un autre homme, qui dit travailler dans la tour Citic. Des dizaines d'agents de nettoyage étaient rassemblés à proximité du périmètre de sécurité.

Une femme a indiqué à l'AFP que les occupants de la tour Citic avaient reçu pour consigne d'évacuer par les escaliers, sans utiliser les ascenseurs. «J'ai dévalé en courant des dizaines d'étages», a-t-elle raconté.

Si un avion a percuté la tour Citic, il s'agirait d'un incident rarissime et surprenant, car Pékin est une ville soumise à des mesures de sécurité extrêmement strictes.

«Sous le choc»

«Une chose pareille ne peut pas arriver à Pékin. C'est Pékin... C'est assez courant à l'étranger, mais en Chine, cela ne devrait pas se produire», a déclaré à l'AFP une femme qui observait le bâtiment depuis la rue. «J'étais vraiment sous le choc.»

Un étudiant venu observer la scène a expliqué à l'AFP s'être rendu sur place dès que des informations sur l'incident ont commencé à circuler dans un groupe de passionnés d'aviation sur les réseaux sociaux.

Selon lui, les images et les publications relatives à cet incident ont été rapidement supprimées d'internet. La tour Citic peut accueillir quelque 12'000 employés.

La Chine impose des restrictions strictes à l'utilisation de son espace aérien, en particulier au-dessus de la capitale. En avril, les autorités chinoises ont annoncé l'interdiction de la vente de drones à Pékin et l'obligation, pour leurs utilisateurs, d'obtenir une autorisation préalable pour tout vol dans la capitale.