Une mère de 35 ans soupçonnée d'avoir empoisonné son fils de trois ans à Lyon, décédé en début de semaine, a été mise en examen, a indiqué vendredi à l'AFP le parquet.

'alerte avait été donnée par la suspecte elle-même alors que son enfant était «inanimé» (image prétexte).

Soupçon d'empoisonnement Décès d'un garçon de trois ans à Lyon : sa mère mise en examen

La jeune femme, mise en examen jeudi pour empoisonnement, administration de «substance nuisible» et délaissement, a par ailleurs été placée en détention provisoire, a précisé le parquet.

Aucun détail n'a été donné sur la nature de la «substance» ayant été administrée à l'enfant, ni sur les circonstances dans lesquelles les faits, survenus lundi matin dans le 8e arrondissement de Lyon, se sont produits.

Selon le quotidien régional Le Progrès, la mère aurait donné à son enfant des médicaments alors qu'ils se trouvaient tous deux dans l'appartement familial.

Le parquet de Lyon avait indiqué à l'AFP que l'alerte avait été donnée par la suspecte elle-même alors que son enfant était «inanimé». La victime était décédée sur place malgré les tentatives de réanimation entreprises par les secours, selon la même source.