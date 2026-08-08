Des secouristes du Népal ont retrouvé les corps de cinq alpinistes, dont trois étrangers, emportés l'an dernier par une avalanche sur le mont Yalung Ri, près de la frontière tibétaine, a déclaré samedi un responsable local.

En novembre dernier, une coulée de neige avair emporté 12 personnes qui se trouvaient dans un camp de base du Yalung Ri.

«Sous d'épaisses couches de neige» Les corps de cinq alpinistes disparus au Népal en 2025 retrouvés

«Cinq corps, ceux de trois étrangers et de deux Népalais, portés disparus depuis novembre dernier, ont été découverts», a déclaré à l'AFP Biswash Karki, chef de la municipalité de Gaurishankar.

Les autorités locales s'emploient à récupérer les corps des Népalais et d'un Italo-Canadien, un Allemand et un Italien, a-t-il précisé.

Les alpinistes avaient été emportés par une avalanche en novembre 2025 sur les flancs du mont Yalung Ri qui culmine à 5630 mètres, à la frontière du Népal et du Tibet.

Des gens du cru et des sauveteurs ont découvert les corps jeudi, a-t-il ajouté. «Depuis leur disparition, l'armée, la police et les équipes de secours locales étaient mobilisées pour les retrouver, mais leurs corps étaient enfouis sous d'épaisses couches de neige», a expliqué M. Karki.

Selon Manoj Kumar Lama, haut responsable de la police locale, un hélicoptère s'est rendu sur place vendredi. «Notre équipe évacuera les corps par hélicoptère dès que le temps s'améliorera», a-t-il ajouté. Le Népal compte huit des dix plus hauts sommets du monde, dont l'Everest, et accueille chaque année des centaines d'alpinistes et de randonneurs.

Selon l'Himalayan Database, qui recense les expéditions, au moins 1093 personnes ont trouvé la mort sur ces sommets depuis 1950, les avalanches ayant causé la mort de près d'un tiers d'entre elles.