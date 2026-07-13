Des militants antimonarchie ont déployé lundi une grande photo de l'ex-prince Andrew avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein dans la salle du trône de Buckingham. Ils demandent «une transparence totale du palais» sur cette affaire.

«What did you know?» ("Que saviez-vous?"), interroge une banderole barrant la photo du frère du roi Charles III et du financier américain, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Les principales salles de réception du palais de Buckingham, dans le centre de Londres, sont ouvertes chaque année aux visiteurs entre début juillet et fin septembre.

«Les militants de Republic ont porté les questions concernant Andrew au coeur même de la maison royale, le foyer symbolique de la monarchie», a déclaré dans un communiqué le directeur général du groupe Republic, Graham Smith.

«Nous avons besoin d'une transparence totale de la part du palais, et puisqu'il refuse de s'exprimer, le gouvernement doit agir», a-t-il ajouté. «La monarchie survit grâce au secret, et ce secret doit cesser», a-t-il également écrit.

Selon des médias britanniques, la police, qui enquête sur des accusations de violences sexuelles visant Andrew Mountbatten-Windsor en lien avec Jeffrey Epstein, pourrait se rendre prochainement aux États-Unis pour s'entretenir avec la famille de Virginia Giuffre.

Cette dernière, qui s'est suicidée en avril 2025, accusait Andrew d'agressions sexuelles, notamment lorsqu'elle avait 17 ans.

Andrew Mountbatten-Windsor a toujours nié toute faute en lien avec l'affaire Epstein.

Mis au ban de la famille royale et déchu de ses titres, il a été contraint de déménager dans le Norfolk, loin de sa résidence du domaine royal de Windsor.