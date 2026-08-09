Trois personnes ont été blessées dimanche au Danemark dans une fusillade qui pourrait être liée, selon la police, à un règlement de comptes entre criminels. Aucune d'entre elles n'a son pronostic vital engagé.

L'hypothèse privilégiée, par la police, est celle «d'un règlement de comptes au sein du milieu criminel» (archive).

«Un règlement de comptes» Danemark : plusieurs blessés dans une fusillade

Dans un communiqué, la police danoise a indiqué s'être déployée en plusieurs points de Holbaek, une ville située à environ 70 kilomètres à l'ouest de Copenhague, à la suite «d'une fusillade au cours de laquelle plusieurs personnes ont été touchées». La police a été alertée vers 15h45.

L'hypothèse privilégiée est celle «d'un règlement de comptes au sein du milieu criminel», a-t-on précisé.

Selon les premiers éléments, les auteurs ont été vus quittant les lieux de la fusillade à bord d'une voiture blanche, a indiqué la police, qui a lancé un appel à témoins.