Une personne est morte et un policier a été blessé vendredi dans une fusillade à Nørresundby, dans le nord du Danemark, au cours de laquelle le tireur a été grièvement blessé, a annoncé la police.

La police intervient près du lieu d'une fusillade à Nørresundby, dans la région du Jutland du Nord, au nord du Danemark, vendredi 17 juillet 2026.

Danemark Un mort et un blessé dans une fusillade

Les policiers se sont rendus en début d'après-midi dans une zone industrielle de cette ville à la suite du signalement d'un incendie dans un bâtiment mais ils ont été visés par des tirs à leur arrivée, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ont riposté et le suspect a été touché. «Cet homme a été transporté à l'hôpital et il est grièvement blessé», a poursuivi la police.

«Un civil et un policier présents sur les lieux du crime ont été touchés par des tirs. Le civil est mort. L'agent de police blessé est dans un état stable», a-t-elle ajouté sans plus de précisions.

Les motivations du tireur ne sont pas connues.

«Nous ne connaissons donc pas encore les circonstances exactes, y compris en particulier la raison de la fusillade. C'est ce que notre future enquête doit désormais clarifier», a dit un responsable de la police de la région du Jutland du Nord, Claus Danø, cité dans le communiqué.

Le Danemark est un pays sûr où le niveau de violence est faible par rapport aux autres pays européens.