Une glace vendue près de 100 euros fait sensation en Italie. L'entrepreneur Flavio Briatore a vivement critiqué ce prix. Le glacier des Pouilles défend son produit en mettant en avant la qualité des ingrédients et la demande internationale.

«Celui qui l'achète est un crétin» En Italie, une glace à 95 euros fait polémique

Une glace à 95 euros a déclenché un vif débat en Italie. Au cœur de la polémique se trouve une création spéciale de la glacerie Mokambo de Ruvo di Puglia, dirigée par Vincenzo Paparella.

Ce produit s'appelle «Cône au safran et à la feuille d'or»: il contient bien sûr l'épice rare et recherchée et il est décoré d'or comestible. Son prix, initialement fixé à 70 euros, a ensuite été porté à 95 euros, comme le rapporte « Il quotidiano di Puglia ».

Malgré les nombreuses critiques qu'elle a essuyées au fil des ans, la glace reste très appréciée des clients du monde entier.

Les critiques acerbes de Briatore

Le célèbre entrepreneur Flavio Briatore a abordé cette question lors de l'émission « Pomeriggio Cinque Estate » diffusée sur Mediaset.

L'homme de 76 ans a comparé le prix de la glace à celui pratiqué dans ses pizzerias, soulignant qu'une pizza dans ses restaurants «Crazy Pizza» coûte moins cher.

«Chi lo compra è un cretino», Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: «Abbiamo la lista d'attesa da tutto il mondo» https://t.co/5rH4zdctbT — Open (@Open_gol) July 6, 2026

L'ancien dirigeant de Formule 1 est allé plus loin dans sa critique, affirmant que quiconque dépense une telle somme pour une glace «reste un crétin». Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L'artisan glacier n'a pas tardé à répondre aux commentaires, expliquant que le prix n'était pas principalement dû à la garniture en feuille d'or. Le facteur déterminant, a-t-il affirmé, était le safran utilisé, qui figure parmi les épices les plus chères au monde.

Un produit à succès

Le propriétaire de ce glacier historique a également souligné le succès de ce produit. Malgré les critiques essuyées au fil des ans, cette glace a conquis de nombreux clients et la demande reste constamment élevée.

Cette glace spéciale remporte un franc succès. L'entrepreneur a annoncé qu'il y avait actuellement 148 personnes sur la liste d'attente. Les réservations sont ouvertes jusqu'au 22 septembre.

Selon Vincenzo Paparella, les clients proviennent de nombreux pays, tels que les États-Unis, la Pologne, l'Allemagne, la France, le Japon et l'Australie.

«C'est un résultat qui nous rend particulièrement fiers, car Ruvo di Puglia ne fait pas partie des destinations classiques du tourisme international», a déclaré le propriétaire.

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L'histoire véritable de la glacerie Mokambo commence en 1840, avec Luigi, l'oncle du grand-père de l'actuel propriétaire, qui a appris à Naples les secrets de la glace artisanale.

«Dans un secteur où la concurrence est très rude », comme l'écrit «La Gazzetta del Mezzogiorno», Mokambo a réussi à se faire une place parmi les meilleurs glaciers d'Italie. Pour la énième année consécutive, il a reçu les «Trois Cônes du Gambero Rosso», la plus haute distinction décernée aux meilleurs glaciers italiens.

Même sans feuille d'or ni safran, en somme, la glace de Ruvo di Puglio vaut le détour.