Un professeur de l'université de Cambridge, accusé de plagiat, a annoncé son départ mercredi. La prestigieuse institution britannique avait annoncé peu avant l'ouverture d'une enquête le concernant.

Un professeur de l'université de Cambridge est accusé de plagiat.

Jason Arday, qui avait fait la une de l'actualité lorsque l'université l'avait nommé, à 37 ans, plus jeune professeur noir de l'établissement en 2023, est accusé d'avoir plagié certaines parties de sa thèse de doctorat, ce qu'il dément. Des interrogations ont également surgi concernant certaines de ses réalisations déclarées.

Abondamment commentée dans les médias anglo-saxons, l'affaire illustre aussi la guerre culturelle qui agite de nombreuses universités, certains alimentant des soupçons sur les critères de recrutement de chercheurs issus de la diversité.

Une pétition en soutien à Jason Arday avait recueilli mercredi quelque 15'500 signatures, dont des universitaires de Cambridge, des députés ou le chef des Verts britanniques Zack Polanski.

Limites atteintes

Le Pr Arday et ses défenseurs soutiennent que le racisme a motivé une partie de l'examen pointilleux de son parcours. Dans une lettre publiée en ligne, il a affirmé que sa démission constituait «le seul moyen» de mettre fin à une «période difficile», tout en insistant sur le fait que cette décision ne devait pas être «interprétée à tort comme une acceptation des récits qui ont circulé à mon sujet».

«C'est simplement la décision de quelqu'un qui a atteint les limites de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'une personne qu'elle endure», a-t-il écrit.

Cette annonce est intervenue quelques heures seulement après que l'université a fait savoir qu'elle avait «ouvert une enquête suite à de nouvelles informations concernant les qualifications universitaires et les nominations honorifiques du professeur Arday».

«Par ailleurs, plusieurs plaintes relatives à une inconduite académique sont toujours en cours d'examen. Elles sont traitées conformément à notre politique en matière d'inconduite dans la recherche», avait ajouté l'université.

Les accusations de plagiat visant Jason Arday ont été initialement formulées par un chercheur américain, Nathan Cofnas, lui-même renvoyé de Cambridge en 2024 après avoir été accusé de racisme.

Il avait notamment estimé qu'une véritable méritocratie entraînerait la «disparition des personnes noires de la quasi-totalité des postes à haute responsabilité, en dehors du sport et du spectacle».