Les voitures de David Stévenin, un homme recherché depuis huit ans et de Joëlle Pouy, disparue depuis 2017 au Pays basque ont été retrouvées dans l'Adour, avec des restes humains, par une équipe de plongeurs américains, a-t-on appris mercredi auprès de la gendarmerie et des familles concernées.

Le mérite de la découverte des deux disparus revient au groupe Adventure With Purpose, une équipe de chercheurs subaquatiques américains spécialisée dans les cold cases et créateurs d'une chaîne YouTube aux 3,6 millions d'abonnés, qui s'est approchée de la famille Stévenin. (image d'illustration)







Comme l'a révélé le journal «Sud Ouest», le véhicule de David Stévenin, un trentenaire disparu une nuit de janvier 2018 après avoir quitté le domicile d'un ami, a été découvert mardi dans les eaux du fleuve.

Au volant de sa voiture, l'homme avait emprunté une route qui longe ce dernier à Urt, près de Bayonne. Alors que des recherches infructueuses avaient été menées dans le passé, le véhicule a été retrouvé à environ 2,50 mètres des berges, selon la gendarmerie.

Sur Facebook, la soeur de David Stévenin, Laura, a publié un long message, exprimant à la fois sa tristesse, son soulagement et sa colère. «Il y a des nouvelles que l’on attend toute une vie, et que l’on redoute en même temps», écrit-elle. «Pendant toutes ces années, nous avons vécu avec l’absence, l’incertitude et le silence. Nous avons cherché, espéré, lancé des appels à l’aide, organisé des recherches, répondu à des centaines de pistes. Nous avons imaginé tous les scénarios possibles. Et pourtant, David était là. Tout près de nous».

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La soeur du défunt se dit «soulagée» de connaître enfin la vérité, malgré son «coeur brisé» par la nouvelle du décès de son frère. Elle ne cache pas non plus sa colère, alors que les recherches menées par les autorités françaises n'ont rien donné pendant 8 ans: «Quand nous voyons qu’une équipe venue des États-Unis a réussi à le retrouver en quelques heures seulement, il est impossible de ne pas s’interroger. Il est impossible de ne pas ressentir de l’incompréhension et de la frustration».

Laura Stévenin espère désormais «que la justice et l’enquête permettront d’apporter les réponses que nous attendons depuis près de huit ans. Nous espérons que toute la lumière sera faite sur ce qu’il s’est passé cette nuit».

Des «stars» des cold cases

Le mérite en revient au groupe «Adventures With Purpose», une équipe de chercheurs subaquatiques américains spécialisée dans les cold cases et créateurs d'une chaîne YouTube aux 3,6 millions d'abonnés, qui s'est approchée de la famille Stévenin.

«On a reçu un message qui nous paraissait curieux, on ne se comprenait pas bien, donc on a cru à une arnaque», raconte à l'AFP Laura Stévenin, informée mardi de la découverte d'un corps dans l'habitacle.

Mais l'équipe, au moyen de sonars acoustiques ultra-performants, a bien détecté la voiture de son frère, identifiée grâce à sa plaque d'immatriculation et extraite de l'eau par la gendarmerie. L'enquête avait été classée par la justice en 2021 mais la famille du disparu n'avait jamais cessé de chercher des explications.

Le parquet de Bayonne a rouvert une enquête en «recherche des causes de la mort», confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Bayonne. Il précise que le corps n'a pas encore «été identifié de façon formelle».

Epilogue pour une deuxième affaire

Le lendemain, selon la gendarmerie, les plongeurs américains ont également découvert dans l'Adour la voiture de Joëlle Pouy, une femme de 68 ans qui avait disparu mi-novembre 2017 après s'être rendue dans un laboratoire d'analyse médicale à Saint-Pierre-d'Irube, au petit matin.

Un corps se trouvait également dans la voiture selon la radio Ici Pays basque, qui relate que «c'est en entendant la découverte de la voiture de David Stévenin que le mari de cette femme a pris contact avec les Américains». Ils se rendaient alors en Italie mais ont fait demi-tour.

Le fils de Joëlle Pouy s'est confié devant les caméras de «TF1», après s'être rendu sur place pour effectuer la reconnaissance du corps: «Je ne pensais jamais revoir cette voiture de mes propres yeux. Cela me fait très bizarre. En plus on pouvait apercevoir un corps toujours au volant», a-t-il déclaré. Le fils de la défunte a lui aussi exprimé sa reconnaissance à l'équipe d'Adventures with purpose: «Franchement, sans eux, on aurait fini notre vie sans savoir ce qui était arrivé à ma mère», a-t-il ajouté.

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