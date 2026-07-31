Plusieurs responsables de la droite et de l'extrême droite françaises ont accusé vendredi le gouvernement espagnol, dirigé par le socialiste Pedro Sánchez, d'avoir «encouragé» la vague de migrants illégaux en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta.

Tumulte à Ceuta De Bardella à Meloni, le gouvernement espagnol fait face à un déferlement de critiques

D'après le président de Ceuta, quelque 60.000 migrants ont traversé la frontière ces derniers jours. Il était difficile vendredi de savoir clairement ce qui a provoqué cette soudaine arrivée en masse, principalement des jeunes hommes et des adolescents. Le président Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne».

La candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle Marine Le Pen a fustigé ces «entrées massives et coordonnées (...) encouragées par le gouvernement espagnol», accuse-t-elle sur X. Une situation face à laquelle «la France doit sans délai renforcer les contrôles à ses frontières», a exhorté la leader du parti d'extrême droite.

«Complicité passive»

Jordan Bardella, président du RN, demande «la réunion en urgence du Parlement européen en session plénière extraordinaire (...) face à la gravité de la situation».

«Nos nations et nos peuples n'ont pas à subir les conséquences de la complicité passive du gouvernement socialiste espagnol face à ce qui relève d'une véritable invasion migratoire coordonnée du territoire européen», accuse-t-il sur X.

Le candidat de la droite à la présidentielle Bruno Retailleau (LR) pointe aussi avec virulence la responsabilité du gouvernement Sánchez. «L'Espagne aujourd'hui, l’Europe demain, paient le prix de la politique irresponsable du gouvernement socialiste espagnol». «On ne peut plus laisser un pays de l’UE fragiliser toute l’Europe», a-t-il lancé sur X.

De son côté, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit jeudi vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, après que des centaines de migrants sont arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a qualifié vendredi d'"attaque" et de «violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne» cette arrivée massive de migrants.