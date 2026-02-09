Des incendies font rage sur la rive ouest du plus grand lac d'Italie, où de nombreux touristes passent actuellement leurs vacances. Les pompiers sont mobilisés en force.

L'incendie s'est déclaré dans les montagnes au-dessus des rives du lac de Garde.

Italie De nombreux touristes fuient un gros incendie près du lac de Garde

À cause d'un gros feu de forêt au bord du lac de Garde, dans le nord de l'Italie, plus de 200 personnes ont été évacuées, dont de nombreux touristes. D'après les pompiers, le feu fait rage sur le territoire de la commune de Tignale, sur la rive ouest du plus grand lac d'Italie.

Par mesure de précaution, plusieurs dizaines de vacanciers logés dans un complexe hôtelier ont également dû se mettre à l'abri. Plusieurs maisons de vacances ont aussi dû être évacuées.

A Brescia proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per l'incendio boschivo a Tignale sul Lago di Garda, iniziato nella sera di venerdì. Nella notte, riportano i Vigili del Fuoco, sono state evacuate 200 persone da abitazioni e un residence. Sul posto squadre di terra e due… pic.twitter.com/3t7UniRA9n — The Epoch Times Italia (@EpochItalia) August 8, 2026

Selon les pompiers, l'incendie, qui s'est déclaré dans les montagnes au-dessus des rives, s'est propagé très rapidement vendredi soir et pendant la nuit. Ce matin encore, de nombreux pompiers s'efforçaient de maîtriser le feu – sans succès dans un premier temps. « Pour l’instant, les efforts se concentrent sur le confinement des fronts de feu et la protection de quelques habitations », a-t-on précisé.

Le lac de Garde fait partie des régions touristiques les plus prisées d’Italie. En cette période estivale, de nombreux touristes suisses s’y rendent également. Les pompiers sont intervenus avec des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies.

#Brescia, proseguono le operazioni dei #vigilidelfuoco per l'incendio boschivo a Tignale, iniziato ieri sera. Nella notte evacuate 200 persone da abitazioni e un residence. Sul posto squadre di terra e due Canadair della flotta aerea nazionale#8agosto pic.twitter.com/ENqkcSEKJw — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 8, 2026

Depuis des semaines, l’Italie souffre d’une vague de chaleur du nord au sud, avec des températures dépassant parfois les 40 degrés. Dans presque toutes les grandes villes, l’alerte rouge est actuellement en vigueur en raison des risques sanitaires graves pour la population.

Le plus grand fleuve du pays, le Pô, n’a plus qu’un débit très faible. Les températures devraient rester ainsi jusqu’au milieu du mois.