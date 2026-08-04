Un bébé de deux ans a été retrouvé mort dans un appartement à Marseille, une source de police faisant état lundi de traces de strangulation sur son corps et précisant que la mère, son conjoint et une adolescente avaient été placés en garde à vue.

Une source de police a précisé à l'AFP que le garçon avait été retrouvé après une sieste (image d’illustration).

Dimanche à la mi-journée, les marins pompiers de la deuxième ville de France sont intervenus à la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement, pour porter secours à un garçon de deux ans. «Il a été déclaré décédé par le médecin», ont indiqué à l'AFP les marins pompiers.

Une source de police a précisé à l'AFP que le garçon avait été retrouvé après une sieste, pendu au fil d'une persienne, confirmant des informations publiées par le quotidien La Provence.

Au moment de la découverte, dimanche, les faits «laissaient penser à un accident», précisait cette source, appelant toutefois à «beaucoup de précautions» sur cette hypothèse.

Une deuxième source de police a elle précisé que l'alerte avait été donnée par une adolescente de 13 ans de la famille et que la victime avait été retrouvée sur un lit rapproché de la fenêtre «avec des traces de strangulation.»

D'après cette même source, les déclarations de la mère et du conjoint ne sont pas en adéquation avec la température corporelle de l'enfant au vu de l'heure du décès.

Le couple ainsi que l'adolescente ont été interpellés et placés en garde à vue, a précisé cette source policière. Contacté, le parquet de Marseille n'avait pas dans l'immédiat répondu à une sollicitation de l'AFP.