Huit corps démembrés ont été découverts dimanche dans une mine illégale de la province équatorienne d'Azuay (sud), a annoncé la police. Malgré la politique de fermeté du président équatorien Daniel Noboa, la violence armée n'a pas cessé en Equateur.

Les dépouilles étaient «enterrées à environ deux mètres de profondeur», les mains attachées, a relaté à la presse Pablo Inga, chef de la police judiciaire locale. Elles présentaient des «blessures telles que des démembrements et des décapitations» infligées à la machette.

Les cadavres ont été trouvés dans la localité de Pucara. Dans cette région dominée par le gang des Lobos, l'orpaillage et le minage de cuivre illégaux se sont développés ces dernières années.

Selon les analyses préliminaires, les corps étaient enterrés depuis environ deux jours. L'identité des victimes n'est pas confirmée à ce stade.

Etat d'exception

En Equateur, les bandes criminelles se disputent le contrôle des routes du trafic de drogue et des mines illégales.

La police s'est déployée dans cette zone difficile d'accès après avoir reçu des informations faisant état de tirs. Plusieurs habitants ont affirmé aux autorités que des proches avaient disparu.

Azuay est l'une des dix provinces soumises à l'état d'exception décrété en juin en raison d'une augmentation de la violence armée. L'Equateur, naguère havre de paix en Amérique latine, est devenu en quelques années l'un des pays les plus violents de la région.