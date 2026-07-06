Des bombardements russes ont fait au moins 14 morts lundi dans la région de Kiev. Des journalistes de l'AFP y ont été les témoins de dizaines d'explosions, à la veille d'un sommet de l'Otan à Ankara.

Dans la capitale, les autorités ont affirmé qu'une trentaine d'immeubles résidentiels avaient été endommagés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump lors de ce sommet, avec l'espoir de relancer des efforts de paix au point mort, plus de quatre ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle.

Les frappes nocturnes russes ont fait 11 morts et 64 blessés à Kiev, «dont deux enfants», tandis que trois personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans la région de Kiev, a annoncé M. Zelensky. Dans la capitale, les autorités ont affirmé qu'une trentaine d'immeubles résidentiels avaient été endommagés.

Des journalistes de l'AFP ont vu une barre d'immeubles éventrée avec un trou béant bordé d'appartements aux cloisons arrachées, dans le quartier de Podilsky, dans le nord de Kiev, où les opérations de secours se poursuivent.

Oleksandr Kolomiets, 60 ans, vit dans un bâtiment proche de cet immeuble endommagé. Pendant la nuit, il a entendu une grande explosion et ressenti alors, raconte-t-il à l'AFP, «le besoin de prier».

«Notre immeuble a été touché par l'onde de choc et des éclats de béton gros comme mes deux poings», rapporte-t-il, décrivant ses fenêtres explosées, «même celles à l'intérieur», et des «fissures à travers le plafond».

«Plus une seule vitre»

Chez Oleksandr Bakhloukov, un autre voisin de 68 ans, il ne reste «plus une seule vitre». «Une frappe puissante a eu lieu à 1h30 du matin. Une onde de choc, et toutes les fenêtres ont explosé», dit-il à l'AFP.

Les autorités de Vychneve, dans la banlieue de la capitale, ont exhorté les habitants à rester dans les abris jusqu'à nouvel ordre à cause de la «possibilité de détonation répétées d'objets explosifs». Le chef de l'administration militaire régionale, Mykola Kalachnyk, a indiqué que «479 résidents ont été évacués».

Pendant la nuit, un journaliste de l'AFP a entendu plus de dix explosions et vu des flashs illuminer le ciel, alors que la capitale était en d'alerte face à une menace de missiles balistiques. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ces frappes sont «en réponse» à celle de l'Ukraine sur son territoire, assurant ne viser que des cibles liées à l'armée ou au secteur énergétique ukrainiens.

Moscou a lancé 68 missiles et 351 drones de divers types contre l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui affirme avoir abattu 37 missiles et 326 drones. La Russie, qui frappe quotidiennement l'Ukraine depuis le lancement de son offensive en février 2022, avait promis de riposter à des attaques massives de missiles et drones ukrainiens.

Moscou a indiqué avoir abattu 519 drones ukrainiens dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus d'une vingtaine de régions russes et de la péninsule de Crimée annexée où une personne a été tuée. La semaine dernière, des attaques russes d'une intensité inédite en termes de volume de munitions engagées ont fait 30 morts à Kiev et près de 100 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi.

Missiles intercepteurs

Le président ukrainien a affirmé que les forces de défense antiaériennes avaient été efficaces pour contrer les drones et missiles de croisière russes, «mais malheureusement pas les missiles balistiques (qui volent à une altitude et une vitesse bien plus grandes, ndlr)».

Il a appelé à nouveau les alliés de Kiev à lui fournir les missiles d'interception nécessaires. «Il est crucial que le monde – en premier lieu les Etats-Unis et nos partenaires européens – ressortent du sommet de l'Otan à Ankara avec des décisions fermes en faveur de notre défense antiaérienne», a déclaré M. Zelensky.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé également que ces nouveaux bombardements russes montraient que l'Ukraine avait un «besoin urgent» de défense antiaérienne, précisant que le sujet serait abordé à Ankara.

Last night, the Russian regime once again blindly attacked civilians from the air, with over 400 drones and missiles attacking the capital.



Ukraine urgently needs more air defence. We will discuss it this week in Ankara at the @NATO Summit.



Last week we provided the first €4… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2026

32 pays présents

M. Zelensky doit rencontrer dans la capitale turque le président américain Donald Trump, en marge du sommet de l'Otan où sont attendus dès mardi les chefs d'Etat et des délégations de 32 pays.

«Le président va le rencontrer évidemment dans le but de discuter de la manière dont nous pouvons mettre fin à la guerre», a déclaré un haut responsable américain. M. Trump doit ensuite prendre contact avec le président russe, selon cette même source.

A l'occasion du sommet de l'Alliance, les pays européens de l'Otan et le Canada vont s'engager à fournir 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2026 comme en 2027, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Le sommet aura lieu alors que le Royaume-Uni est sur le qui-vive aussi. Deux avions de chasse britanniques ont intercepté un avion russe jeudi dernier. Celui-ci avait largué plusieurs bouées acoustiques à proximité du porte-avions Prince of Wales en mission pour l'Otan en mer de Norvège, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense.