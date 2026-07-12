Le gouvernement américain intensifie la pression sur le « New York Times ». Plusieurs journalistes ont été convoqués après avoir publié des articles sur des problèmes de sécurité liés au nouvel Air Force One. D'après le journal, le directeur du FBI, Kash Patel, a mené l'enquête directement depuis la Maison Blanche.

Sécurité à bord Des journalistes dévoilent un incident à bord de l'avion de Trump – le FBI mène désormais une enquête

Le gouvernement du président américain Donald Trump durcit le ton envers les médias. Le ministère américain de la Justice a convoqué plusieurs journalistes du « New York Times ». Ils doivent témoigner devant un grand jury au sujet de leurs articles sur le nouvel Air Force One.

D'après les médias américains, les convocations ont été remises vendredi. Elles sont liées à des articles sur les problèmes de sécurité du nouvel avion présidentiel, offert aux États-Unis par le Qatar.

Trump aurait été agacé par ces informations

D'après le « New York Times », la Maison Blanche aurait joué un rôle inhabituellement actif dans cette enquête. Le bureau du président aurait ainsi personnellement demandé au directeur du FBI, Kash Patel, de prendre en charge l'enquête.

D'après l'article, Patel aurait même annulé un voyage prévu à Chicago et passé environ huit heures à la Maison Blanche, où il a coordonné l'enquête et tenu des hauts responsables du gouvernement informés de son avancement.

Ça aurait été le mécontentement de Trump face à la couverture médiatique qui aurait déclenché tout ça. Le « New York Times » avait rapporté que l’Air Force One offert par le Qatar ne disposait pas des mêmes systèmes de défense que l’ancien avion présidentiel. De plus, selon l’article, Trump aurait dû, après un sommet de l’OTAN, reprendre l’ancien Air Force One pour le vol de retour, suite à des inquiétudes liées à la sécurité.

La justice s'en prend directement aux journalistes

Le « Washington Post » qualifie ces citations à comparaître de mesure exceptionnellement agressive. Même s'il y a déjà eu par le passé des enquêtes sur d'éventuelles fuites d'informations, les citations à comparaître visant des journalistes sont considérées comme rares et particulièrement délicates sur le plan politique.

Selon le « New York Times », cette affaire montre aussi un rapprochement accru entre la Maison Blanche et le FBI. Traditionnellement, il y avait une séparation claire entre les dirigeants politiques et les autorités chargées des enquêtes. Le fait que Patel ait dirigé l’enquête directement depuis la Maison Blanche marque une rupture nette avec cette pratique.

La Maison Blanche menace sans cesse les médias

Le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a défendu cette démarche. Trump se concentre sur « aider le peuple américain et assurer sa sécurité ». C’est la priorité absolue du président.

Le « New York Times » et le « Washington Post » voient en revanche cette démarche comme liée aux relations de plus en plus conflictuelles entre l’administration Trump et les grands médias américains. Ces derniers mois déjà, le gouvernement avait engagé à plusieurs reprises des poursuites judiciaires contre des groupes de presse.

Ainsi, après une interview télévisée, la porte-parole de Trump avait menacé de poursuivre la chaîne « jusqu’au bout ». L’incident a été révélé par un enregistrement audio.