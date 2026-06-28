Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Diyarbakir, ville à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie, pour demander la libération du chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan, détenu à l'isolement au large d'Istanbul, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan, est détenu à l'isolement au large d'Istanbul depuis 1999.

Turquie Des milliers de Kurdes demandent la libération du chef du PKK

Les manifestants se sont rassemblés sur une place dans le centre de Diyarbakir, scandant des slogans en kurde comme «Serok Apo» (chef Apo), pour manifester leur soutien au chef de la guérilla du PKK, 76 ans, détenu depuis 1999 sur l'île-prison d'Imrali (nord-ouest), en mer de Marmara.

En 2025, le PKK a annoncé qu'il renonçait à sa lutte armée contre l'Etat turc, mettant fin à un conflit qui en quatre décennies a fait au moins 50'000 morts.

A l'appel d'Ocalan, le PKK a annoncé sa dissolution, commencé à déposer les armes lors d'une cérémonie symbolique dans le nord de l'Irak où sont retranchés la plupart de ses combattants et procédé au retrait de ses derniers combattants présents sur le sol turc.

S'adressant à la foule lors de la manifestation, Veysi Aktas, ancien camarade de détention d'Ocalan sur l'île d'Imrali, a déclaré qu'une paix durable ne serait pas possible tant qu'Ocalan resterait détenu à l'isolement.

«Il ne peut pas y avoir de paix par l'isolement», a-t-il déclaré. «La paix signifie la reconnaissance du peuple, le respect de l'identité, et le respect de la volonté du peuple», a-t-il ajouté.

En dépit d'appels répétés de responsables politiques demandant l'allègement des conditions de détention d'Ocalan, sa situation demeure largement inchangée. Cependant, il a récemment obtenu un accès aux membres de sa famille, à ses avocats et quelques députés du parti-pro-kurde DEM engagé dans les efforts en vue du règlement du conflit.