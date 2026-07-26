Le typhon Noul, le plus puissant à frapper la Chine en 2026, a touché terre tôt dimanche sur la côte sud du pays, balayant le littoral de vents violents et de pluies diluviennes. Des centaines de milliers de personnes avaient été évacuées préventivement.

La Chine avait déjà été frappée par le typhon Bavi il y a deux semaines (archives).

Tempête Des vents violents en Chine et à Hong Kong après le passage de Noul

L'oeil du typhon a pénétré dans les terres vers 03h50 du matin (21h50 samedi en Suisse) près de la ville de Pingha dans la province du Guangdong, à environ 80 kilomètres au nord-est de Hong Kong, selon, selon la télévision d'Etat CCTV. Au moment où le typhon a touché terre, les vents près de son oeil ont atteint près de 162 km/h.

Plus de 340'000 personnes ont été évacuées dans la province du Guangdong, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. L'ensemble du trafic ferroviaire dans la province est interrompu dimanche, a indiqué de son côté CCTV.

Des images publiées dimanche par CCTV montraient des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes, des routes jonchées de débris et de petites structures, notamment un panneau de basket-ball, renversées par les rafales.

Intempéries prévues jusqu'à mardi

Au moins 350 vols au départ et à l'arrivée de Hong Kong ont été annulés dimanche, selon le site en ligne de l'aéroport. Le centre financier avait émis son deuxième niveau d'alerte cyclonique le plus élevé (T9) pendant la nuit, mais celui-ci a été abaissé au signal T8 dans la matinée.

Le typhon «Noul s'enfonce dans les terres du Guangdong et s'affaiblit progressivement, mais des vents violents affectent encore de nombreuses zones à Hong Kong, avec des vents de la force d'une tempête observés occasionnellement sur les hauteurs», a déclaré l'observatoire de Hong Kong.

Le gouvernement de Hong Kong a indiqué avoir reçu plus de 100 signalements d'arbres tombés. Neuf personnes ont été blessées.

«Après avoir touché terre, Noul se dirigera vers l'intérieur des terres, apportant des vents violents et de la pluie dans les provinces du Jiangxi, du Hunan et du Hubei», a déclaré CCTV.

Le bulletin précisait que les précipitations causées par le typhon pourraient se prolonger jusqu'à mardi, y compris dans des provinces plus au nord, comme le Henan et le Shandong.