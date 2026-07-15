Donald Trump se présente comme le nouveau garant de la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Mais derrière les déclarations musclées et les demandes de redevances du président américain se cache un problème : c'est justement l'Iran qui continue de détenir le levier décisif.

Donald Trump n'est pas un homme modeste. C'est donc en «grande solution» qu'il présente son idée concernant les règles de passage dans le détroit d'Ormuz. Dans un premier temps, il souhaite faire payer les navires qui traversent le détroit sous protection américaine. Un jour plus tard, il abandonne ce projet et déclare à la place que les pays du Golfe devront à l'avenir investir davantage aux États-Unis.

Le message sous-jacent est resté le même : sans les États-Unis, rien ne fonctionne dans le détroit d’Ormuz. Mais c’est précisément à ce sujet que les doutes se multiplient désormais. Car alors que Trump modifie ses idées presque tous les jours, la situation sur l'eau est tout autre.

Depuis des décennies, le détroit d'Ormuz est considéré comme l'une des principales voies commerciales du monde. Chaque jour, des centaines de navires franchissent ce détroit. Ils transportent souvent du pétrole et du gaz liquéfié, exportés depuis les pays du Golfe vers le reste du monde. Celui qui contrôle le détroit d’Ormuz dispose d’un levier géopolitique considérable.

Trump donne l'impression que les États-Unis pourraient à eux seuls prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Or, ce n'est pas le cas. Certes, les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire dans la région ces dernières années. Mais les porte-avions et les lance-missiles ne suffisent pas à eux seuls à garantir automatiquement ce contrôle.

En effet, dans le cadre d’une mission de sécurité à long terme, la marine américaine devrait empêcher chacune des attaques de Téhéran. Cela semble guère possible, même si Trump affirme le contraire. Une seule frappe de missile suffirait à dissuader les compagnies maritimes de transiter par cette zone et à compromettre la mission de Trump.

Revirement

Les derniers jours l'ont clairement démontré. Après plusieurs attaques contre des navires marchands, le trafic maritime a connu un effondrement massif. Selon le «New York Times», seuls dix navires par jour franchissaient parfois le détroit. Avant la guerre, on en comptait plus de 130.

Pour l'Iran, c'est déjà un succès. Chaque navire qui ne traverse pas le détroit d'Ormuz accentue la pression sur l'Occident. Trump en est bien conscient. C'est ce qu'il a déclaré mardi soir dans une interview accordée à Fox News : «Nous mettons en place d'excellentes alternatives compte tenu des événements de ces derniers mois... Des oléoducs, par exemple.»

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Trump lui-même a ainsi opéré un revirement remarquable en l'espace de 24 heures. Lundi encore, il souhaitait instaurer une sorte de redevance pour les navires souhaitant franchir le détroit sous protection américaine. En contrepartie, 20 % de la valeur des marchandises transportées à bord devaient être versés aux États-Unis à titre de «droit de passage». Mardi, il est revenu sur cette idée.

Cela n'est sans doute pas le fruit du hasard. En effet, depuis des mois, l'Iran ne cessait de faire valoir que les États avaient le droit d'exiger de l'argent en échange de la sécurité, par exemple d'une voie navigable. Les pays voisins, ainsi que les États-Unis, s'y étaient vivement opposés. Or, Trump a soudainement repris cet argument à son compte, se mettant ainsi dans une situation délicate. Le «Washington Post» parle de «propos clairs» qui auraient été tenus en coulisses et qui auraient finalement convaincu Trump du contraire.

Le ministre des Affaires étrangères de Téhéran a accueilli favorablement la nouvelle proposition de Trump. Le président américain aurait raison dans son idée. «Seulement, 20 % c'est un peu trop élevé», a déclaré l'Iran.

Question cruciale

Selon le «New York Times», qui cite plusieurs représentants du secteur maritime international, l'incertitude et les revirements politiques constants constitueraient désormais le principal problème. Tant que la situation risque d'évoluer d'un jour à l'autre, il est difficile de ramener le commerce à la normale.

Le magazine américain «The Atlantic» pose d’ailleurs la question cruciale dans sa newsletter de mercredi : «Qui contrôle réellement le détroit d’Ormuz ?» Selon les experts interrogés par le magazine, la sécurisation durable du détroit nécessiterait probablement un engagement militaire américain à long terme. Même dans ce cas, rien ne garantirait le retour des compagnies maritimes. Tant que des attaques iraniennes resteront possibles à tout moment, les escortes militaires ne suffiront tout simplement pas pour de nombreuses entreprises, ajoute le média avant d’enfoncer le clou : «Au cours des dernières semaines, une partie en particulier n’a cessé de renforcer son contrôle sur le détroit, c’est l’Iran. »

C’est précisément pour cette raison que les experts parviennent à une conclusion qui donne à réfléchir : Trump pourrait se rendre compte que surveiller le détroit est tout autre chose que de le contrôler réellement. En d’autres termes : Trump peut bien parler d’Ormuz, mais la décision de savoir si des navires y circulent réellement ne se prend pas uniquement à Washington, loin s’en faut.

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