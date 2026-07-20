Le 10 juillet dernier, deux avions de ligne volant à la même altitude se sont dirigés dangereusement l'un vers l'autre au-dessus de l'Atlantique. L'Airbus et le Boeing ont finalement réussi à s'éviter de justesse.

Peur au-dessus de l'Atlantique Deux avions de ligne foncent l'un vers l'autre et frisent la catastrophe !

D'après «Air Journal», un Airbus A321XLR d’Iberia parti du Brésil pour rallier l'Espagne, volait à 11'000 mètres d'altitude. Au même moment, un Boeing 787-9 d’Air Europa réalisait un vol inverse, d'Espagne vers le Brésil. Les deux appareils avaient choisi la même trajectoire et évoluaient à la même altitude.

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Alors que les pilotes volaient immanquablement vers la catastrophe, c'est finalement le système de sécurité embarqué anticollision TCAS (Traffic Collision Avoidance System) qui les a alertés simultanément.

Avertis d'abord par une alarme sonore, les pilotes ont ensuite reçu des instructions pour se mettre, eux, leur équipage et leurs passagers, en sécurité. L'Airbus a amorcé une descente de 500 pieds, alors que le Boeing montait de 400 pieds.

Une telle situation ne devrait jamais se produire: une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident, qui aurait pu s'avérer dramatique.

Pour l'heure, aucune des deux compagnies n'a émis de commentaire.