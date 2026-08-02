«Opération de secours en cours»
Grèce: deux hélicoptères de lutte contre les incendies se percutent en plein vol
Αποκλειστικό ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα. Πρόκειται για ελικόπτερα Bell 214 της Αυστραλιανής εταιρείας McDermott. #πυρκαγια #ελικοπτερα #πυροσβεστικη pic.twitter.com/3hdVxepkLr— Felix Thracicus (@FelixThracicus) August 2, 2026
Deux hélicoptères sont entrés en collision dimanche au cours d'une intervention pour éteindre un violent incendie en Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers.
Une «opération de secours est actuellement en cours» pour retrouver les équipages, ont-ils précisé dans un communiqué, alors que la Grèce est frappée par plusieurs incendies poussés par des vents violents.
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