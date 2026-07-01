Deux incendies se sont déclarés en fin de journée mercredi à Rognac et Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), villes situées à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille, avec des feux attisés par d'importantes bourrasques de vent et de fortes chaleurs.

«Forte odeur de brûlé» Deux incendies se déclarent au nord de Marseille

Vers 22h50, les feux étaient toujours non fixés et avaient déjà parcouru environ 100 hectares à Lançon, dans un massif forestier, et 20 à Rognac pour lesquels d'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés, selon les pompiers de ce département.

La départementale D10 a été coupée en prévention et pour faciliter le travail des pompiers.

Quelque 360 d'entre eux et 150 engins étaient mobilisés sur ces deux feux qui ne se sont, pour le moment, pas encore rejoint alors que les deux villes sont éloignées l'une de l'autre d'une vingtaine de kilomètres.

Une forte odeur de brûlé se faisait sentir dans la soirée jusqu'à Marseille, ont constaté plusieurs journalistes de l'AFP.

«Il nous est impossible de vous donner une tendance dès ce soir», ont précisé les pompiers des Bouches-du-Rhône précisant que «la nuit sera effectivement décisive».

Aucune évacuation n'a cependant été ordonnée, les pompiers se concentrant à protéger des habitations à Lançon-Provence et à Rognac mais aussi des «sites industriels sensibles», notamment autour du golfe de Fos-sur-Mer occupé par une des plus grandes zones industrielles d' Europe, dont une trentaine de sites sont classés Seveso 2 (activités dangereuses).

Mercredi, six départements du sud de la France (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Vaucluse) ont été placés en «danger très élevé» d'incendies, avait annoncé lundi Météo-France.

Face à ce risque incendie, de nombreux massifs forestiers, notamment du Var et des Bouches-du-Rhône, étaient mercredi interdits d'accès. Dans ce dernier département, 22 des 25 massifs seront jeudi fermés et leur accès totalement prohibé.