Deux jeunes ont été frappés lundi par la foudre lors d'une randonnée dans les Hautes-Pyrénées et ont été hospitalisés, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Dans les Hautes-Pyrénées, deux randonneurs de 14 et 21 ans ont été foudroyés pic.twitter.com/3mOlC8WKxF

Un groupe d'une quinzaine de personnes a été pris dans un orage vers 15h30 sur la commune de Cauterets, selon cette source. Deux randonneurs ont été touchés par la foudre: un adolescent de 14 ans, victime d'un arrêt cardio-respiratoire, et un jeune homme de 21 ans.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Tarbes et confiée au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas.