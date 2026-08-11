Deux refuges d'étape permettant l'ascension du Mont Blanc ont été fermés par arrêté municipal en raison du «danger mortel» de chutes de pierres provoquées par la sécheresse, a annoncé mardi le maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie (F). Une mesure similaire avait été déjà prise en août 2022 pour les mêmes raisons.

Le refuge du Goûter dans le massif du Mont Blanc a été fermé en raison du risque élevé de chutes de pierres lié à la sécheresse (archives).

Les refuges de Tête Rousse (74 places) et du Goûter (120 places) sont concernés. «La période de sécheresse que nous traversons fait que la pratique de l'alpinisme nécessite une vigilance toute particulière», prévient dans un communiqué Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais.

«Les différents épisodes de canicule viennent de se traduire, pour l'ascension de l'aiguille du Goûter (3863 m d'altitude) et plus particulièrement pour la traversée du couloir, par des importantes chutes de pierres», précise l'élu.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré un important éboulement survenu en fin de semaine dernière dans le couloir du Goûter. Ce dernier, parfois surnommé «couloir de la mort», est considéré comme l'une des zones les plus dangereuses de la voie classique d'accès au mont Blanc. Mi-juillet, deux alpinistes de nationalité tchèque ont été tués par une chute de pierres dans ce couloir.

Selon M. Peillex, les compagnies des guides de Saint-Gervais-Les Contamines et de Chamonix ont déjà décidé de suspendre les courses prévues du mont Blanc «tant que cette situation perdurerait». «Il appartient à tous les alpinistes, accompagnés ou non de guides (...) de renoncer à leur projet d'ascension tant que dure cette situation», ajoute-t-il.

La Haute-Savoie est actuellement placée en vigilance orange canicule avec 42 autres départements.