Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne serait pas arrêté aux Etats-Unis, deux jours après les propos du maire de New York évoquant cette possibilité.

Polémique Donald Trump: «Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté tant qu’il se trouve aux Etats-Unis»

«Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté, sous quelque forme que ce soit, tant qu’il se trouve aux Etats-Unis d'Amérique», a écrit le président américain sur son réseau Truth social, saluant son rôle dans la guerre contre l'Iran.

Le maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, a affirmé dans un entretien publié samedi par le New York Times qu'il menait des discussions sur la possibilité légale d'arrêter le Premier ministre israélien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, estimant qu'il «a sa place à La Haye.»