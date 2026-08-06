Donald Trump a signé jeudi un décret censé empêcher le «tourisme des naissances», consistant pour des étrangères à accoucher aux Etats-Unis afin que leur enfant soit américain, dans une nouvelle tentative pour remettre en cause le droit du sol.

Le président américain a dit vouloir procéder à des «ajustements» après une décision qu'il a qualifiée de «très malheureuse» de la Cour suprême, laquelle avait annulé il y a un peu plus d'un mois un décret supprimant le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière.