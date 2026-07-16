Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen mercredi, a indiqué jeudi le procureur de Besançon.

De l'Alsace à la Haute-Savoie, l'actualité des départements proches de la Suisse.

Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins, a précisé à l'AFP le procureur de Besançon Cédric Logelin.

Cet ouvrier agricole de formation, qui «a globalement reconnu les faits», est notamment soupçonné d'avoir caressé les parties intimes des victimes par-dessus leurs vêtements, a précisé le magistrat.

L'animateur avait rejoint les Éclaireuses et éclaireurs laïques de Franche-Comté en janvier. Il a été immédiatement exclu de l'association, a précisé son co-président Kevin Acosta.

Une victime parle

Les faits ont été révélés dès le retour d'un camp scout de cinq jours dans le Doubs, jeudi dernier: une jeune fille s'est confiée aux encadrants du camp et à ses parents.

«La dénonciation rapide de l'enfant a permis une mobilisation efficace de la justice et des services de gendarmerie», a relevé le procureur.

Une information judiciaire a été ouverte pour identifier d'éventuelles autres victimes.

L'ensemble des parents ont été prévenus. «C'est important de garder le lien avec les familles», a observé M. Acosta, soulignant le «choc» vécu par l'ensemble de l'équipe dont «les encadrants sont régulièrement formés aux questions des violences sexistes et sexuelles».