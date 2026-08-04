Federico Venco voulait venir en aide à une motarde qui avait perdu son téléphone portable et ne trouvait plus le chemin pour se rendre à un rendez-vous. Sur le lieu convenu, l'ex-compagnon de la jeune femme a apparemment pris cet homme de 36 ans pour son nouveau petit ami et l'a tué.

«Diabolique» Drame en Italie : il vient en aide à une inconnue et se fait tuer par son ex

Federico Venco voulait simplement rendre service. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de Somma Lombardo en Italie, ce motard de 36 ans a croisé une femme qui avait perdu son portable et ne savait plus comment se rendre à un rendez-vous. Venco lui a proposé de l'accompagner jusqu'au lieu convenu à moto.

L'ancien compagnon de cette femme de 39 ans l'attendait dans sa voiture. Leur relation avait pris fin quelques semaines auparavant. Lors de ce rendez-vous près d'un cimetière, la femme souhaitait lui rendre des effets personnels.

D'après la reconstitution des faits effectuée jusqu'à présent par les carabiniers, l'homme de 44 ans aurait vu la femme en compagnie de Venco et aurait pris ce dernier pour son nouveau compagnon, rapporte le «Corriere della Sera» . Il aurait d'abord dépassé la moto de son ex, puis percuté celle de Venco et l'aurait poussée hors de la route.

L'homme de 36 ans a été projeté dans une forêt voisine lors de la violente collision et a été mortellement blessé. Le conducteur aurait ensuite agressé son ex-compagne. Des passants sont intervenus et l'ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police.

Dans la voiture du suspect, les enquêteurs ont trouvé une pierre pesant plusieurs kilogrammes ainsi qu'un couteau à lame déployée. On ignore encore si ces objets étaient destinés à une agression contre la femme. Le suspect a dans un premier temps gardé le silence face aux accusations portées contre lui.

Conflit conjugal

Le parquet l'accuse d'homicide volontaire. Les enquêteurs analysent le téléphone portable de la femme qui a été retrouvé et vérifient également si l'homme avait consommé de l'alcool ou des drogues. Dans sa commune d'origine, Venco était considéré comme quelqu'un de serviable et s'engageait notamment en faveur des personnes âgées.

En Suisse également, un conflit conjugal qui a dégénéré a occupé la justice. Un homme du canton de Zurich avait tenté de recruter un tueur à gages sur le darknet pour assassiner son ex-compagne. Cette affaire faisait suite à des années de conflits concernant la garde des enfants, le droit de visite et le paiement d'une pension alimentaire.

Selon le tribunal, l'homme a transféré plus de 22 000 francs en bitcoins et a fourni aux exploitants d'une plateforme illégale des photos de son ex-compagne, de sa voiture et de sa plaque d'immatriculation. Le projet n'a jamais été mené à bien. Une enquête internationale a finalement conduit à son arrestation.

En avril 2026, la Cour d'appel de Zurich l'a condamné à onze ans d'emprisonnement pour tentative d'incitation au meurtre. Cette peine est nettement plus lourde que celle de cinq ans prononcée en première instance. Les juges ont qualifié ce projet de «particulièrement cruel» et de «diabolique». Le condamné a également dû verser à la victime une indemnité de réparation morale ainsi qu'une indemnité de procédure.