Le Canada a annoncé dimanche que tous les ressortissants étrangers ayant séjourné récemment en République démocratique du Congo (RDC) auraient interdiction d'entrer sur son territoire, en raison de la propagation de l'épidémie d'Ebola.

A partir de lundi, «tout ressortissant étranger ayant séjourné en République démocratique du Congo au cours des 21 derniers jours se verra interdire l'entrée au Canada», a indiqué, dans un communiqué, l'Agence de santé publique du Canada.

Les Canadiens ou les personnes disposant de la résidence permanente dans le pays ne sont pas concernés par cette interdiction. Ils doivent en revanche, depuis fin mai, se soumettre à une quarantaine de 21 jours à leur arrivée au Canada s'ils ont séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 jours précédents.

Ces différentes mesures seront en vigueur jusqu'au 29 août, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'Agence de santé publique.

L'Agence de santé publique assure que ces mesures «sont mises en place par mesure de précaution», étant donné que le risque est «considéré comme faible et qu'aucun cas lié à un voyage n'a été signalé au Canada jusqu'à présent».

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué jeudi que l'épidémie d'Ebola déclarée il y a deux mois en RDC se propageait «plus rapidement que toutes les épidémies précédentes».

Selon des chiffres de l'OMS datant du 15 juillet, 2124 cas ont été signalés jusqu'ici en RDC pour 828 morts.

Mais l'ampleur de l'épidémie dans le pays pourrait dépasser «de deux à quatre fois» les estimations officielles, avait indiqué mardi Chikwe Ihekweazu, qui dirige le programme de l'OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire.