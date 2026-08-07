Les experts de l'OMS recommandent d'évaluer dans un essai clinique le vaccin Ervebo, seul vaccin homologué contre Ebola, faute de vaccin spécifique contre le variant Bundibugyo qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, a indiqué l'organisation vendredi.

La RDC a déclaré le 15 mai, avec plusieurs semaines de retard, une 17e épidémie d'Ebola.

Santé Ebola en RDC : l'OMS veut un essai clinique avec le vaccin Ervebo

Le vaccin Ervebo a été développé contre la souche Zaïre du virus Ebola. Mais aucun vaccin ni traitement spécifique n'est pour l'instant disponible pour le variant Bundibugyo en cause dans l'épidémie actuelle en RDC, avec déjà plus de 4000 cas.

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont examiné de nouvelles données préliminaires montrant qu'Ervebo offre une certaine protection contre le variant Bundibugyo chez les animaux et qu'aucun problème de sécurité majeur n'a été observé, a indiqué l'OMS dans un communiqué.

Même si trouver un vaccin spécifique contre le Bundibugyo reste «l'option privilégiée» des experts, ils recommandent de «faire d'Ervebo, le seul vaccin homologué contre Ebola, une priorité pour un essai clinique randomisé dans le contexte de l'épidémie en cours».

Selon les experts de l'OMS, les nombreuses données déjà disponibles, notamment sur la sécurité du vaccin Ervebo, permettent d'envisager son évaluation directement dans un essai clinique de phase 3.

15'000 morts en 50 ans

La RDC a déclaré le 15 mai, avec plusieurs semaines de retard, une 17e épidémie d'Ebola.

Partie de la province de l'Ituri (nord-est), elle s'est propagée à plusieurs provinces du nord-est et de l'est, notamment celle du Nord-Kivu, des régions où la présence de l'État est fragile et les infrastructures de santé largement démunies.

Un total de 4053 cas confirmés, dont 1850 décès, ont été signalés par les autorités de la RDC. L'épidémie la plus meurtrière connue par le pays avait fait près de 2300 morts pour 3500 malades recensés entre 2018 et 2020.

Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.