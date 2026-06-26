Les autorités sanitaires américaines ont rehaussé vendredi au niveau maximal leur niveau de réponse face à l'épidémie actuelle d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Elles ont aussi annoncé l'envoi de traitements expérimentaux dans le pays ainsi qu'en Ouganda.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi soutenir l'envoi d'un traitement expérimental à base d'anticorps monoclonaux en RDC et Ouganda (image d'illustration).

«Selon notre évaluation, le risque pour les Etats-Unis reste faible», a rassuré Satish Pillai, responsable de la réponse à l'épidémie chez les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), lors d'un appel avec des journalistes.

Les CDC, principale agence sanitaire des Etats-Unis ont néanmoins décidé de relever au niveau 1 – le plus élevé – leur niveau de réponse, comme ils l'avaient fait pour l'épidémie record d'Ebola en 2014.

Ce niveau relevé de réponse est «un signal interne» indiquant que la situation «représente désormais le plus haut niveau de priorité au sein de l'agence», a détaillé vendredi un responsable des CDC.

Ce changement leur permettra ainsi de «mobiliser du personnel et des ressources supplémentaires» plus rapidement si cela s'avérait nécessaire, a-t-il indiqué.

Plus d'un mois après sa déclaration, l'épidémie actuelle d'Ebola en RDC n'est toujours pas maîtrisée et a fait au moins 304 morts et contaminé 1115 personnes, selon un dernier bilan, et s'est propagée en Ouganda voisin, où vingt cas dont deux décès ont été recensés.

Plus de 11'000 morts

Si elle ne parvient pas à être rapidement endiguée, cette épidémie pourrait atteindre la même ampleur que celle enregistrée sur le continent africain entre 2014 et 2016, voire même la dépasser, ont alerté ces dernières semaines des responsables sanitaires américains.

Partie de Guinée, cette épidémie, la plus violente de l'histoire d'Ebola, avait frappé l'Afrique de l'Ouest et fait plus de 11'000 morts, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour lutter contre la progression de l'épidémie actuelle, qui implique le variant Bundibugyo du virus, assez rare et pour lequel il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé, les Etats-Unis ont annoncé vendredi soutenir l'envoi de doses de MBP134, un traitement expérimental à base d'anticorps monoclonaux en RDC et Ouganda.

D'autres doses de ce traitement seront envoyées à l'université d'Oxford au Royaume-Uni pour un essai clinique, ont indiqué les autorités sanitaires américaines dans un communiqué. Elles ont également affirmé être prêtes à envoyer 2500 tests permettant de dépister chez des personnes décédées une infection par le virus Ebola et détecter le variant impliqué.