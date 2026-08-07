Dans le conflit douanier, le président américain Donald Trump durcit le ton envers la Suisse. Lors d'une interview, il a menacé de ne plus acheter de produits suisses – et a présenté le pays comme économiquement dépendant des États-Unis.

Le président américain Donald Trump en rajoute dans le conflit douanier avec la Suisse. Dans une interview accordée au magazine américain «Punchbowl News», il explique à quel point il serait facile, selon lui, de nuire à l’économie suisse.

«Tout ce que j’ai à faire, c’est de dire : je ne veux plus de vos montres. Ni aucun de vos produits», dit Trump. Selon lui, ça permettrait aux États-Unis d’éliminer un déficit commercial de 39 milliards de dollars. La conséquence pour la Suisse : «À ce moment-là, ils ne feront plus partie de l’élite, mais ils auront de gros problèmes.»

Trump ajoute qu’il pourrait «effacer ça d’un trait». La Suisse peut s’estimer heureuse : «Heureusement, je suis quelqu’un de sympa.»

Au départ, ses déclarations portaient en fait sur la politique américaine en matière de taux d’intérêt. Trump réclame depuis longtemps des taux directeurs plus bas aux États-Unis et a cité en exemple des pays comme la Suisse.

La Suisse ferait partie des «pays d’élite» rendus possibles par les États-Unis, mais paierait en même temps des taux d’intérêt extrêmement bas. «On devrait à nouveau avoir le taux d’intérêt le plus bas pour les États-Unis», exige Trump.

Ce faisant, le président américain mélange une nouvelle fois politique monétaire et commerce. Aux États-Unis, c’est la Réserve fédérale, la banque centrale indépendante, qui fixe le taux directeur. Trump la pousse depuis longtemps à baisser les taux.

Un chiffre qui ne reflète plus la réalité

l faut aussi prendre avec des pincettes ce que dit Trump sur le déficit commercial. Il parle d’environ 39 ou 40 milliards de dollars que les États-Unis auraient en quelque sorte «servis sur un plateau d’argent» à la Suisse.

Mais récemment, la balance commerciale s'est inversée. Le chiffre cité par Trump ne reflète donc plus la situation actuelle. Le président américain a déjà utilisé à plusieurs reprises le déficit commercial avec la Suisse comme argument pour justifier des droits de douane plus élevés.

Un taux de 12,5%

Depuis fin juillet, un taux de droits de douane américain de 12,5% s’applique aux marchandises suisses. Officiellement, les États-Unis justifient cette mesure, entre autres, par le fait que la Suisse n’en ferait pas assez pour lutter contre les produits issus du travail forcé.

En parallèle, les négociations se poursuivent entre le Département de l’économie du conseiller fédéral Guy Parmelin et le gouvernement américain en vue d’un accord commercial contraignant.

Une lettre d’intention prévoit déjà que la Suisse supprime de nombreux droits de douane sur les produits américains et fasse des concessions aux États-Unis, notamment en matière d’importations agricoles. Mais il n’y a pas encore d’accord définitif.

Trump avait déjà critiqué la Suisse publiquement à plusieurs reprises. L'année dernière, le conflit s'est envenimé après un coup de fil avec l'ancienne présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter. Après ça, Trump a imposé des droits de douane particulièrement élevés sur les produits suisses.