Deux semaines après avoir publié une vidéo virale dans laquelle elle accusait son mari de pédophilie, l'influenceuse américaine Sara Gilson a été retrouvée morte dans l'État de l'Oklahoma. Les autorités privilégient la piste d'un homicide suivi d'un suicide. Une enquête est en cours.

Homicide envisagé Elle accuse son mari de pédophilie sur TikTok, deux semaines plus tard elle est retrouvée morte

Le drame s'est produit à la fin du mois de juillet dans l'État américain de l'Oklahoma. L'influenceuse Sara Gilson, 43 ans, et son mari, dont elle était séparée, Jeremiah « Shawn » Duffey, ont été retrouvés morts à leur domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, les autorités estiment que l'homme aurait tué son épouse avant de retourner son arme contre lui.

Les circonstances exactes restent à éclaircir, mais cette tragédie intervient dans un contexte de séparation conflictuelle et d'accusations publiques particulièrement graves.

Une vidéo TikTok devenue virale

Le 11 juillet, Sara Gilson avait publié une vidéo sur TikTok reprenant le format populaire des fausses bandes-annonces de documentaires Netflix.

Dans cette publication, elle déclarait : « Je me prépare à voir Netflix réaliser un documentaire sur mon futur ex-mari, dont je viens d'apprendre qu'il est pédophile. » Ce message faisait référence à des accusations réelles visant son époux, déjà connues à ce moment-là.

Suivie par plus de 90'000 abonnés sur TikTok, l'Américaine était également mère de deux enfants issus d'une précédente relation.

L'influenceuse avait 90 000 abonnés sur TikTok. Instagram/Sara Gilson

Des accusations déjà examinées par la justice

Jeremiah « Shawn » Duffey entraînait une équipe de basket-ball de jeunes. Selon des documents judiciaires relayés par plusieurs médias américains, il faisait l'objet d'allégations formulées par une adolescente de 15 ans, qui l'accusait de comportements inappropriés, notamment de contacts physiques déplacés et de messages inadaptés.

En juin, Sara Gilson avait également demandé une ordonnance de protection contre son mari. Dans sa requête, elle affirmait qu'il possédait une arme à feu et avait évoqué des intentions suicidaires. Un tribunal lui avait alors ordonné de garder ses distances avec son épouse.

« Elle était heureuse »

Une proche de l'influenceuse, Kelsi Lard, a confié au magazine People l'avoir vue quelques heures avant le drame.

« Le dernier jour de sa vie, elle était heureuse. Comme toujours, elle plaisantait et me faisait rire », a-t-elle déclaré, souhaitant que son amie soit avant tout retenue pour sa joie de vivre.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d'établir avec précision le déroulement des faits et les circonstances ayant conduit à cette tragédie.