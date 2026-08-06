Accusée jeudi par le patron de X Elon Musk de «trahison envers la France», la cheffe des Ecologistes et candidate à la présidentielle Marine Tondelier, favorable à l'interdiction de ce réseau social durant la campagne, lui a répondu ne pas avoir à «recevoir de leçons de patriotisme» de sa part.

Interrogée sur plusieurs récentes affaires d'ingérences russes dans la présidentielle, Marine Tondelier a déclaré mercredi dans Libération que «menacer des plateformes comme X d'une interdiction pendant les élections» lui semblait «nécessaire», et que cette interdiction devait être appliquée «en cas d'ingérences constatées en amont».

Selon elle, «au-delà des attaques organisées depuis l'étranger, l'algorithme de X» est «une ingérence beaucoup plus forte dans la vie démocratique».

«Cet outil est la propriété d'une personne, basée aux Etats-Unis, avec une idéologie suprémaciste et qui, clairement, veut faire basculer l'Europe dans une soumission totale aux Etats-Unis», a-t-elle déclaré dans cette interview. «Elon Musk a d'ailleurs très clairement fait savoir qu'il souhaitait l'élection en France de Marine Le Pen.»

Jeudi, sous une publication faisant état de la proposition de la patronne des Ecologistes de «fermer» ("shut down") X, Elon Musk lui-même a commenté la nouvelle en reprenant le même mot anglais à propos de Marine Tondelier: «J'exige qu'on la fasse taire pour trahison envers la France!»

Toujours sur X, la candidate écologiste lui a répondu en l'interpellant en anglais et en français.

«Cher Elon Musk, Je suis la candidate française à l'élection présidentielle que vous souhaitez faire taire pour trahison envers la France», a-t-elle commencé.

«La France n'a pas à recevoir de leçons de patriotisme d'un milliardaire étranger qui estime pouvoir décider quels responsables politiques européens doivent être réduits au silence», lui a-t-elle rétorqué.

«La démocratie n'est pas à vendre. Pas même à l'homme le plus riche du monde», a-t-elle poursuivi, en disant préférer «être accusée de défendre la démocratie que d'essayer de l'acheter.»

Mi-juillet, Elon Musk avait publiquement apporté son soutien à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, écrivant sur X: «Elle est le dernier espoir de la France.»

Le vice-président du RN Sébastien Chenu avait ensuite balayé les critiques, en estimant que le milliardaire américain ne faisait «pas d'ingérence» dans l'élection en donnant «son avis».