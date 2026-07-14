Emmanuel Macron a décerné la Légion d'honneur, plus prestigieuse décoration française, au Premier ministre britannique Keir Starmer. Démissionnaire , il sera remplacé le 20 juillet à Downing Street par Andy Burnham.

Emmanuel Macron (à gauche) et Keir Starmer (à droite) sont à l'origine de la Coalition des volontaires qui apporte un soutien diplomatique et militaire à l'Ukraine.

Le président français lui a remis cette décoration lundi, alors que Keir Starmer se trouvait à Paris pour un sommet de la Coalition des volontaires rassemblant les pays soutenant l'Ukraine, et pour assister mardi matin au traditionnel défilé militaire du 14-Juillet, a indiqué l'Elysée. Le Premier ministre britannique a été décoré au grade de Grand officier de la Légion d'honneur, a précisé la présidence française.

Emmanuel Macron et Keir Starmer sont à l'origine de cette Coalition des volontaires qui apporte un soutien diplomatique et militaire à l'Ukraine.

Mettre la «pression» sur la Russie

C'est à Londres le 2 mars 2025 que s'était tenue la première réunion de la coalition, avec une quinzaine de pays. Il s'agissait de préparer les garanties de sécurité qui pourraient être apportées à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec la Russie.

Lundi à Paris, le sommet organisé par Emmanuel Macron a rassemblé 37 pays autour du président Volodymyr Zelensky qui ont marqué leur volonté de soutenir Kiev «plus vite et plus fort» pour mettre la «pression» sur la Russie et la pousser à la table des négociations.

Ils ont notamment annoncé que la force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois que les armes se seront tues allait commencer à s'entraîner dans les «pays voisins» dans les «prochains mois».

Emmanuel Macron et Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, ont eu une relation étroite sur les questions internationales, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la crise plus récente au Moyen-Orient. Les deux pays ont également pris une initiative conjointe pour contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz.

Keir Starmer a présenté sa démission le 22 juin après des mois de pressions dans son propre camp. Il laissera le poste de leader du parti travailliste et celui de Premier ministre à Andy Burnham, figure populaire du nord de l'Angleterre.