Déjà à des niveaux historiquement bas faute de précipitations durables, le Rhin pourrait bientôt ne plus être navigable sur l'ensemble de son cours en Allemagne et se retrouver coupé en deux, a averti lundi la Fédération allemande de la navigation intérieure (BDB).

«L'évolution des niveaux d'eau n'annonce rien de bon», a déclaré au quotidien Rheinische Post Jens Schwanen, directeur général de la BDB.

Sécheresse En Allemagne, le Rhin en passe d'être coupé en deux

«L'évolution des niveaux d'eau n'annonce rien de bon», a déclaré au quotidien Rheinische Post Jens Schwanen, directeur général de la BDB.

Selon lui, le manque de pluie fait que le niveau d'eau à Kaub, en Rhénanie-Palatinat, entre Coblence et Mayence (ouest), point de référence essentiel pour la navigation et l'économie, devrait tomber pour la première fois cette semaine sous les 10 centimètres.

À de tels niveaux d'eau, le Rhin «ne sera plus navigable de manière continue et se retrouvera scindé en deux», empêchant la continuité dans cette région tant pour le transport commercial de marchandises que pour les bateaux d'excursion, a expliqué M. Schwanen.

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Lundi matin, le niveau de référence à Kaub s'établissait à 17 cm, ce qui correspond à une profondeur du chenal navigable de 130 cm, selon la station de mesure locale.

Le précédent minimum de référence à Kaub remontait à 2018, avec 25 cm, d'après l'autorité des voies navigables (WSV).

Le trafic fluvial restera possible entre les ports ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie jusqu'aux environs de Cologne, via le Rhin et le réseau de canaux de l'ouest de l'Allemagne, selon M. Schwanen.

Plus au sud, la navigation pourra se poursuivre sur des affluents comme le Neckar, la Moselle, le Main et le canal Main-Danube.

Conséquence d'un déficit chronique de précipitations combiné à de fortes chaleurs, plusieurs cours d'eau allemands ont enregistré ces derniers jours des niveaux historiquement bas, des phénomènes exacerbés par le changement climatique.

Sur le Rhin, des minima records ont ainsi été relevés ce week-end en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

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Ces faibles niveaux d'eau font que les bateaux transportant des marchandises ne peuvent embarquer qu'une fraction de leur chargement habituel.

Les transporteurs doivent multiplier les rotations, ce qui renchérit fortement les coûts logistiques.

Le ministre allemand des Transports, Steffen Bilger, a évoqué jeudi dernier la possibilité de suspendre temporairement l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés afin de transférer davantage de fret vers la route.

Des Länder comme la Sarre et la Rhénanie-Palatinat ont déjà mis en œuvre cette mesure.

jpl/pca/alv