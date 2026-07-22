Choquée par les vidéos de jeunes frappés par la police lors d'une manifestation réclamant la démission du ministre indien de l'Education, Pooja Kushi, 19 ans, a décidé de sauter dans un train pour New Delhi et de rejoindre le mouvement de colère de la jeunesse.

«Si je meurs, dites que j'emmerde le système» En Inde, la Gen Z descend dans la rue pour réclamer une réforme de l'éducation

Le gouvernement «gâche notre avenir», affirme cette étudiante en gestion originaire de l'Etat de l'Haryana (nord) quelques heures après son arrivée dans la capitale, où elle a mis les pieds pour la première fois, accompagnée de son frère et de deux amis.

«Je n'ai pas peur», assure-t-elle, avec pour seule protection un masque chirurgical sous le menton. A la main, elle tient une pancarte : «si je meurs, dites que j'emmerde le système éducatif indien».

Galvanisée par l'élan de solidarité et les slogans scandés par la Génération Z, la jeune étudiante, qui a bravé l'opposition de ses parents pour rejoindre le mouvement, dit ne se soucier ni de l'endroit où elle dormira ni de la manière dont elle se nourrira.

Sur l'avenue de Jantar Mantar, lieu historique des luttes situé au cœur de New Delhi, non loin des centres de pouvoir, la nourriture afflue pour les milliers de protestataires qui s'y sont rassemblés.

Samosas, plats de riz, bouteilles d'eau et bananes sont commandés et payés par des habitants de la capitale, en signe de solidarité.

Non loin de là, Kavya, 20 ans, étudiant en philosophie et économie à Delhi, a bravé sa peur pour être présent mercredi après avoir assisté lundi à la répression de la manifestation par la police.

«Sauvez notre avenir»

«La violence était totalement disproportionnée : des policiers frappaient des personnes déjà à terre», témoigne le jeune homme, au milieu des pancartes «Police de Delhi, avez-vous bien dormi ?» ou «Réformez le système, sauvez notre avenir».

«On était démunis, on était bloqués, on n'avait pas d'autre choix que de courir», témoigne-t-il, un foulard autour du cou pour se protéger d'éventuels tirs de gaz lacrymogènes.

Mercredi, un important dispositif policier et des barrières jaunes encerclaient le lieu du rassemblement, mais les participants pouvaient circuler librement. Kavya a choisi d'y retourner mercredi, inspiré par «le courage des autres».

«Si on s'arrête, il sera difficile de relancer le mouvement», explique l'étudiant qui dit ne plus imaginer son avenir en Inde et nourrit l'espoir de partir travailler à l'étranger.

Pendant longtemps, il a rêvé d'intégrer la fonction publique, au service de la population. Mais, selon lui, «dès qu'on élève la voix, on est réduit au silence».

«Qui veut rester dans ce pays quand on voit ce qui s'y passe ?» s'interroge-t-il. «Tout le système doit changer» et les responsables politiques, comme le ministre de l'Education Dharmendra Pradhan, «tenus responsables de leurs actes». «Nous sommes perdus», confie Kavya.

Le parti du peuple des cafards" (CJP), un mouvement créé en ligne en mai et devenu le porte-voix de la colère des jeunes, «manque d'organisation et de dirigeants, ils devraient collaborer avec les partis d'opposition», suggère-t-il.

Aakash, 25 ans, participe activement à la mobilisation depuis plusieurs jours et entend continuer «jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place».

«Je veux construire cette nouvelle Inde. Quand un nouveau gouvernement sera en place, on aura de nouvelles perspectives», veut croire cet habitant de Delhi. «Nous avons le soutien de toute l'Inde».