Pour la première fois, un cas d'Ebola a été diagnostiqué en France – et hors Afrique – chez un médecin revenant de République démocratique du Congo, actuellement frappée par une importante épidémie, mais les autorités sanitaires françaises se veulent rassurantes.

La personne malade est un médecin qui revenait de République démocratique du Congo (image d'illustration).

La France est, dans le cadre de cette épidémie, le premier pays hors d'Afrique à confirmer qu'un cas a été diagnostiqué sur son territoire. De précédents cas suspects, au Brésil ou en Italie, ont été finalement exclus ou non confirmés.

L'épidémie, qui touche dans une moindre mesure l'Ouganda, met en jeu une souche rare du virus, dite Bundibugyo, contre lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

Le ministère français de la Santé a annoncé mercredi «l'identification d'un premier cas positif de maladie à virus Ebola sur le territoire national». «Le patient, de retour d'une des zones de circulation du virus en RDC, a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable», précise le ministère dans un communiqué.

Le ministère de la Santé a précisé à l'AFP que l'identification avait eu lieu en métropole, sans donner plus de détail sur sa localisation, en raison du secret médical.

#Communiqué | Ebola : identification d’un 1er cas chez un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC)



Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme ce jour l’identification d’un premier cas… pic.twitter.com/OL3ILA0MCp — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) June 24, 2026

Si les autorités sanitaires rappellent que le risque de transmission est jugé faible, le chef du gouvernement français, Sébastien Lecornu, a immédiatement indiqué suivre la situation de «très près».

La RDC est actuellement frappée par une importante épidémie de cette maladie qui se traduit par une fièvre hémorragique très souvent meurtrière.

Selon les derniers chiffres officiels, 1048 cas ont été recensés dont 267 décès, soit un taux de létalité d'environ 25%. Mais nombre d'experts jugent probable que l'ampleur soit sous-estimée, l'épidémie frappant des régions très reculées.

Transmission accélérée en RDC

«Toutes les mesures de précaution, et notamment l'isolement du patient, ont été prises dès son arrivée sur le territoire national, avec un transfert à l'hôpital dans des conditions sécurisées afin d'éviter tout risque de contamination», a assuré le ministère français.

Une enquête est en cours pour identifier d'éventuels cas contacts qui seront enjoints à un «isolement à domicile de 21 jours et bénéficieront d'une surveillance attentive durant cette période», selon la même source.

Lors d'une précédente épidémie majeure, qui avait frappé au milieu des années 2010 l'Afrique de l'Ouest, deux cas avaient été présents sur le territoire français, mais seulement après avoir été diagnostiqués à l'étranger.

En revanche, plusieurs cas avaient alors été diagnostiqués sur les sols américain et britannique, chez des patients de retour des pays concernés par l'épidémie. Ces précédents restent néanmoins rassurants, n'ayant donné lieu à aucune propagation durable.

Faible risque pour les Européens

Les experts en santé publique estiment en effet que le risque de transmission de l'épidémie reste faible à travers le monde, en raison du caractère relativement peu contagieux du virus Ebola.

«Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a jugé faible le risque d'infection pour les résidents européens et les voyageurs se rendant en zone de circulation active, et très faible pour la population générale européenne», rappelle le ministère de la Santé.

Au niveau régional, en revanche, l'épidémie actuelle d'Ebola, la 17e à frapper la RDC, est considérée comme particulièrement préoccupante, face à de nombreux facteurs qui freinent la lutte contre cette flambée.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui en a fait une urgence de santé publique, avait indiqué mi-juin que la transmission de l'épidémie s'accélère en RDC malgré le renforcement des mesures de riposte sanitaire.

L'absence de vaccin, la présence de nombreuses zones de guerre, ainsi que la lenteur des autorités sanitaires à initialement repérer le virus, sont autant de facteurs qui rend l'épidémie particulièrement difficile à contrôler.