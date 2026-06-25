Au moins 212 décès recensés entre dimanche et mercredi peuvent être attribués à la vague de chaleur qui a touché l'Espagne ces jours-là, selon des données publiées par l'Institut de santé Carlos III à Madrid.

Un homme se met à l'ombre d'un palmier pour se protéger du soleil sur une plage de Barcelone, en Espagne, ce mercredi 27 mai 2026.

À titre de comparaison, 98 décès étaient attribuables à la même cause en 2025 sur ces quatre jours, d'après ces données.

Ces estimations sont fondées sur un système baptisé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité), qui collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées.

Il intègre également des facteurs comme les températures communiquées par l'Agence nationale de météorologie.

Jeudi, plus aucune région d'Espagne n'était en alerte orange ou rouge pour la chaleur, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet).

Avant cela, les journées de lundi (28,17 degrés en moyenne) et mardi (28,08) ont été les plus chaudes enregistrées en Espagne pour un mois de juin depuis 1950, avait annoncé mercredi l'Aemet.

L'an passé, le mois de juin 2025 avait été le mois de juin le plus chaud jamais recensé, toujours selon l'Aemet.

Entre la mi-mai et fin septembre 2025, 3.832 décès avaient pu être attribués à la chaleur dans le pays par le même système MoMo.

Pays en première ligne du réchauffement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures extrêmes, mais elle fait face depuis quelques années à une multiplication et une intensification des vagues de chaleurs.