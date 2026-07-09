Un feu de forêt qui s'est déclenché jeudi en fin de journée près d'Almeria, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a fait douze morts, ont annoncé les autorités. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur véhicule.

Un premier bilan faisait état de six morts. Mais «le nombre de personnes décédées dans l'incendie de Los Gallardos est passé à 12 après la confirmation de six décès supplémentaires dans la zone sinistrée», a indiqué vendredi le gouvernement régional d'Andalousie dans un communiqué.

Quelque 150 pompiers et cinq camions-citernes ont été mobilisés durant la nuit de jeudi à vendredi sur l'incendie, a-t-on précisé de même source Les autorités régionales ont déclenché dans la nuit «la phase d'urgence, situation opérationnelle 2, du plan [de lutte anti-incendie], face à l'évolution et au fort potentiel de l'incendie», ajoute encore le communiqué.