L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero a affirmé que les bijoux découverts à son domicile lors d'une perquisition dans une enquête pour trafic d'influence étaient « un cadeau» offert par un pays étranger. Il a toutefois refusé d'en révéler l'identité.

Ces bijoux et montres de luxe, évalués à 1,3 million d'euros par la justice, ont été découverts dans un coffre-fort de son bureau, ce qui lui vaut d'être également poursuivi pour fraude fiscale et contrebande présumée.

«C'est un cadeau de courtoisie, (reçu) il y a de nombreuses années», a assuré l'ancien chef socialiste du gouvernement espagnol (2004-2011), lors d'un entretien à la chaîne publique La 1, son premier depuis son inculpation mi-mai.

«Je ne vais pas donner le nom du pays», a-t-il poursuivi, «parce que la justice doit être la première à le savoir». Avant de reconnaître à demi-mots: «J'aurais sûrement dû» refuser ce cadeau, a-t-il ajouté. Face au juge d'instruction fin juin, il avait refusé de s'exprimer sur l'origine de ces bijoux, a rapporté une source judiciaire à l'AFP.

Ce volet de l'enquête s'inscrit plus largement dans le cadre de l'affaire dite «Plus Ultra», qui consiste à déterminer si José Luis Rodríguez Zapatero a favorisé, en échange d'argent et en usant de son influence encore forte même s'il n'était plus au pouvoir, le sauvetage par l'Etat à hauteur de 53 millions d'euros de cette petite compagnie aérienne pendant la pandémie de Covid-19.

Un de ses proches collaborateurs, l'homme d'affaires Julio Martínez, a affirmé mardi face au juge que le dirigeant de gauche, figure historique et toujours très respectée au sein du Parti socialiste espagnol (PSOE), avait bien eu un rôle actif dans ce sauvetage, selon les médias espagnols.

«Je n'ai parlé avec personne ni de la SEPI (le fonds souverain de l'Etat espagnol, en charge de ce dossier, ndlr), ni du gouvernement», s'est défendu jeudi M. Zapatero, répétant son «innocence absolue» et se disant victime d'"un procès parallèle».

L'ex-Premier ministre a également qualifié de «pure invention» le prétendu ordre donné à ses collaborateurs de créer une société offshore à Dubaï. Il a en outre défendu sa secrétaire, «une femme exemplaire», elle aussi entendue par le juge d'instruction.

L'inculpation de M. Zapatero, une première pour un chef ou ex-chef de gouvernement en Espagne, a mis sous pression son successeur socialiste à la tête de l'exécutif, Pedro Sánchez, qui l'a défendu publiquement. José Luis Rodríguez Zapatero a dit «souffrir beaucoup» des conséquences pour le PSOE de cette affaire.